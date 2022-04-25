Twitter, İklim Değişikliğini Reddeden Reklamları Yasaklıyor

Twitter'daki gönderilerinde iklim değişikliği konusunda bilim dışı bir dil kullanmak isteyen reklamverenlerin şansı bitmek üzere. Sosyal medya devi Twitter, iklim değişikliğini inkâr eden tüm reklamlarını platformundan yasaklama kararı aldı.

Cuma günü yayınlanan bir Dünya Günü blog gönderisinde şirket, iklim değişikliği ile ilgili bilimsel fikir birliğine aykırı iddiaları içeren herhangi bir reklamın uygunsuz sayılacağını ve yasaklanacağını belirtiyor. Şirket, iklim inkârcılığının Twitter'da para kazanmaması gerektiğini düşünüyor.

Cuma gününden önce Twitter, iklim değişikliğini reddeden reklamların uygunsuz içerik politikası kapsamında reddedileceğini veya durdurulacağını söylemişti, şimdi ise süreci resmileştirdi.

Twitter İklim Değişikliği Konusunda Uzmanların Görüşlerini Alıyor

Twitter, kararlarını bildirmek için Birleşmiş Milletler'in insan kaynaklı iklim değişikliği bilimini değerlendiren kuruluşu olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli gibi yetkili kaynakları kullandığını söyledi. Bu ayın başlarında yayınlanan en son IPCC raporu, küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece kritik sıcaklık değişimiyle sınırlamak için dünyanın tüm sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak adına şimdi harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl, kullanıcıların iklim değişikliği hakkında güvenilir bilgiler bulmalarına yardımcı olmak amacıyla şirket, sitenin Keşfet ve Arama sekmesinde özel bir iklim değişikliği bölümü yayınlamıştı.

Bu yeni karar, şirketin milyarder Elon Musk ile satın alım süreciyle görüştüğü sıralarda geldi. Musk, Twitter'ın geçmişteki hareketlerini eleştirdi ve platformun "fiili bir şehir meydanı" olduğunu ve "ifade özgürlüğü ilkelerine uymamanın demokrasiyi temelden baltaladığını" tweet'ledi.

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