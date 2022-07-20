Twitter ile Elon Musk Arasındaki Davanın Tarihi Belli Oldu

Bugün Delaware mahkemesi, Twitter'ın Elon Musk'a şirketi devralmasından vazgeçmeye çalıştığı için açtığı davanın Ekim ayında görüleceği yönünde kararını açıkladı. Elon Musk geçtiğimiz günlerde mahkemenin 2023'te gerçekleşmesi istediğini belirtmişti ama görünen o ki işler şimdilik Twitter'ın istediği gibi gidiyor.

Musk, Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almayı kabul etmişti ancak daha sonra anlaşma konusunda pek çok zorlukla karşılaştı ya da kimilerinin iddiasına göre kararından vazgeçmek için bahaneler aradı.

Twitter'ın çok fazla bot/spam hesaba sahip olduğunu iddia eden Musk, son olarak anlaşmayı feshetmeye çalıştı. Twitter ise bu anlaşmanın fesih sürecini mahkemeye taşıdı.

Twitter Dava Tarihinde İstediğini Almayı Başardı

Yargıç önündeki sözlü tartışmalar sırasında Kathaleen McCormick, Twitter, Musk'ın bot argümanlarının anlaşmadan çekilmeye yönelik kötü niyetli girişimler olduğunu iddia etti. Twitter aslında dava için Eylül'de bir tarih istiyordu; Musk ise Şubat'ı istedi. Duruşmanın Ekim ayında beş gün sürmesi kararlaştırıldı. Kesin tarihler henüz planlanmadı.

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dava ne şekilde sonuçlanacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.