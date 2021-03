Twitter'ın İlk Tweet'i NFT Olarak 2,9 Milyon Dolara Bir Türke Satıldı

Twitter'ın ilk tweet'inin NFT satışı onaylandı. Twitter patronu Jack Dorsey, ilk tweetini bir NFT olarak 2,9 milyon doları seviyesinde sattı. 2006 yılında yayınlanan tweet, NFT olarak satılmasıyla merak uyandırıyor.

Değiştirilemez token (NFT) olarak satışa sunulan Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweet’i, kripto para birimi olan 1.630.58 ether’e Pazartesi günü satıldı. Bu, satış sırasındaki ether fiyatına göre yaklaşık 2,9 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.

"Sadece twttr’imi kuruyorum" yazan tweet ilk olarak 21 Mart 2006′da yayınlandı. 6 Mart’ta NFT olarak satışa sunuldu. 9 Mart’a kadar en yüksek teklif Bridge Oracle CEO’su Sina Estavi’den geldi. Estavi açık artırmayı kazandı, ancak teklifi yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeydi.

just setting up my twttr