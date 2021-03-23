Twitter'ın İlk Tweet'i NFT Olarak 2,9 Milyon Dolara Bir Türke Satıldı

Twitter'ın ilk tweet'inin NFT satışı onaylandı. Twitter patronu Jack Dorsey, ilk tweetini bir NFT olarak 2,9 milyon doları seviyesinde sattı. 2006 yılında yayınlanan tweet, NFT olarak satılmasıyla merak uyandırıyor.

Değiştirilemez token (NFT) olarak satışa sunulan Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweet’i, kripto para birimi olan 1.630.58 ether’e Pazartesi günü satıldı. Bu, satış sırasındaki ether fiyatına göre yaklaşık 2,9 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.

"Sadece twttr’imi kuruyorum" yazan tweet ilk olarak 21 Mart 2006′da yayınlandı. 6 Mart’ta NFT olarak satışa sunuldu. 9 Mart’a kadar en yüksek teklif Bridge Oracle CEO’su Sina Estavi’den geldi. Estavi açık artırmayı kazandı, ancak teklifi yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeydi.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Twitter'ın ilk tweet'i 2,9 milyon dolar değerinde

NFT tweet, Cent isimli şirketin sahibi olduğu Valuables adlı bir platformda açık artırma yoluyla satıldı.

Cent'in CEO'su ve kurucu ortağı Cameron Hejazi, satış sırasında 2,915,835,47 dolar değerinde olan 1630.5825601 ETH karşılığında tweet'in satın alındığını doğruladı. Cent ayrıca alıcının Sina Estavi olduğunu aktardı. Estavi, Reuters'e satın alma hakkında yaptığı açıklamada çok fazla detay paylaşmadı, ancak bu satın alımdan "minnettar" olduğunu söyledi.

Twitter CEO'su Dorsey ise gelirleri Bitcoin’e dönüştüreceğini ve daha sonra bunu Afrika'da faaliyet gösteren Give Directly’nin fonuna bağışlayacağını dile getirdi. Dorsey, satıştan elde edilen gelirin yüzde 95'ini alırken, Cent ise yüzde 5'ini aldı.

NFT nedir, nasıl satın alınır diye merak ediyor olabilirsiniz. NFT'ler ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi aşağıda anlattık.

Değiştirilebilir olmayan token olarak bilinen NFT, bir öğenin gerçekten türünün tek örneği olduğunu ve benzer değerde bir şeyle takas edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu değiştirilebilir olmayan token, blok zincirdeki para birimini temsil ediyor.

NFT'ler dijital herhangi bir şey olabilir (çizim, müzik ve hatta bir tweet). Ancak NFT'ye gösterilen ilginin çoğu, teknolojiyi kullanmaktan kaynaklanıyor. Çoğu NFT Ethereum blockchain'in bir parçası. Diğer blockchain'lerin de kendi NFT sürümlerini uygulayabileceğini belirtmekte fayda var.

Çoğu insan NFT'lerin e-ticaretin geleceği olacağına inanıyor. NFT'nin en iyi yanı herhangi bir şeyi dijital hale çeviriyor olması. Örneğin herhangi bir para değeri olmayan bir tweet'in bile milyonlarca dolara satılmasını sağlıyor.