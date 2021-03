Twitter'ın İlk Tweet'ini Satın Alan Türk'ten Açıklama Geldi

Twitter'ın ilk tweet'ini satın alan Türk'ten açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde NFT olarak satışa sunulan ve 2,9 milyon dolara satılan 15 yıllık tweet, sosyal medya gündemindeydi. İlk tweet'i satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, "50 yıl sonraki fiyatını kim bilecek?" dedi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini 2,9 milyon dolar vererek satın alan Türk asıllı iş adamı Sina Estavi, bunu akıllıca bir yatırım olarak görüyor. Kripto para birimi şirketi Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi, Bitcoin'e rakip bir para birimi olan Ether'i kullanarak 15 yıllık tweet'i satın aldı.

Malezya merkezli Bridge Oracle şirketinin yöneticisi Estavi açıklamasında, "Dijital varlık biçiminde olsa da insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihindeki ilk tweet'in fiyatının ne olacağını kim bilebilir?" dedi. Estavi, CEO Dorsey tarafından dijital olarak imzalanmış ve doğrulanmış bir sertifika alacak.

Bridge Oracle CEO'su Estavi, yeni edindiği tweet'i Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseriyle karşılaştırdı.

Sosyal medya uzmanları ise, Twitter kurucusunun kendi platformundaki ilk tweet'inin değerli bir varlık olduğu konusunda hemfikir.

