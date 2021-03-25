Twitter'ın İlk Tweet'ini Satın Alan Türk'ten Açıklama Geldi

Twitter'ın ilk tweet'ini satın alan Türk'ten açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde NFT olarak satışa sunulan ve 2,9 milyon dolara satılan 15 yıllık tweet, sosyal medya gündemindeydi. İlk tweet'i satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, "50 yıl sonraki fiyatını kim bilecek?" dedi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweet'ini 2,9 milyon dolar vererek satın alan Türk asıllı iş adamı Sina Estavi, bunu akıllıca bir yatırım olarak görüyor. Kripto para birimi şirketi Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi, Bitcoin'e rakip bir para birimi olan Ether'i kullanarak 15 yıllık tweet'i satın aldı.

Malezya merkezli Bridge Oracle şirketinin yöneticisi Estavi açıklamasında, "Dijital varlık biçiminde olsa da insanlık tarihinin bir parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihindeki ilk tweet'in fiyatının ne olacağını kim bilebilir?" dedi. Estavi, CEO Dorsey tarafından dijital olarak imzalanmış ve doğrulanmış bir sertifika alacak.

Bridge Oracle CEO'su Estavi, yeni edindiği tweet'i Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseriyle karşılaştırdı.

Sosyal medya uzmanları ise, Twitter kurucusunun kendi platformundaki ilk tweet'inin değerli bir varlık olduğu konusunda hemfikir.

İlk tweet'i 2,9 milyon dolara satın alan Türk'ün açıklaması

Jack Dorsey'in "twttr'imi kuruyorum" tweet'i ilk olarak 21 Mart 2006'da yayınlandı ve Give Directly isimli yardım kuruluşu için Dorsey tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Tweet; bir fotoğrafın, videonun veya diğer çevrim içi medyanın sahibinin kim olduğunu belirten ve değiştirilebilir olmayan jeton (NFT) olarak satıldı. NFT'ler bu yıl pahalı dijital sanat eserlerinin bu şekilde satılmasıyla oldukça popüler hale geldi.

29 yaşındaki Estavi, "Gelişmekte olan bir pazar olduğuna inanıyorum ve bu sadece bir başlangıç. Müzik, fotoğraf, video, tweet ve blog gönderileri gibi her türlü dijital sanat ve kreasyon NFT biçiminde takas edilebilir" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılarının ve meslektaşlarının bu yatırım için mutlu olduklarını dile getiren Türk asıllı iş insanı, "Bu özel NFT'nin değerini ve gelecekteki fiyatını ve bunun sosyal medya üzerindeki etkisini herkes biliyor" diye ekledi.

Tweet için ödenen bedel birkaç kişinin dikkatini çekerken, uzmanlar bunun akıllıca bir yatırım olabileceğine inanıyor. Sosyal medya uzmanı Cathy Hackl, "İlk tweet'e sahip olmak, nadir bir kitabın ilk baskısı gibi olmasından kaynaklanıyor. Twitter yeni bir iletişim çağını, Twitter'i ise bu tweet başlattı." dedi.

Ayrıca bazı uzmanlar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı tweet'lerinin de gelecekteki yatırım hedefleri için uygun olduğunu düşünüyor.