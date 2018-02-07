Twitter'ın Başı Yapay Zekayla Dertte

Twitter, uzun süredir yapay zeka kullanılarak hazırlanmış sahte porno videolarıyla mücadele ediyor. Deepfakes ismi verilen bu teknoloji, genellikle ünlülerin yüzlerini porno videolarına işleyerek sahte videoları internete sızdırmada kullanılıyor.

Son olarak Gal Gadot, Taylor Swift ve Maisie Wiliams gibi isimlerin etkilendiği bu akım, internette çığ gibi büyüyor. Bu videolardan en çok etkilenen sayfalardan biri de Twitter. Öyle ki bu tarz paylaşımları yapan sayfaları askıya almaya başlayan sosyal medya devi hala daha sorunun önüne geçebilmiş değil.

Twitter dışında Reddit ve Pornhub gibi siteler de durumdan muzdarip olan sayfalar arasında yer alıyor. Hatta konuyla ilgili açıklamada bulunan Pornhub genel kurul başkanı Corey Price, "Kullanıcılarımızdan bu gibi içerikleri gördüklerinde bayrakla işaretlemelerini istedik, böylelikle videoları sitemizden kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Deepfakes nedir?

Sahte haber içeriği üretmek için sıkça kullanılan bu metot, yapay zeka yardımıyla istenilen bir videoda kolaylıkla yüz değişikliği yapılmasına deniyor. Bazı deepfakes videolarında montaj kendini belli edebilirken, kimilerini ayırt edebilmek için profesyonel gözlere ihtiyaç duyuluyor.

Çok sayıda sosyal medya kanalı deepfakes videolarını ortadan kaldırmak için ciddi çalışmalar yürütüyor. Ancak malum internet çağında bu pek de mümkün olmuyor.