Twitter'ın CEO'sunun Maaşı Sadece 1.4 Dolar

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, aldığı maaş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2015 yılında yeniden şirket CEO'luğuna gelen Jack Dorsey, ilk maaşını aldı.

Twitter'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamaya göre 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Twitter'ın uzun vadeli değer yaratma potansiyeline olan bağlılığı ve inancını göstermek amacıyla tüm tazminat ve menfaatleri reddettiği belirtilen Dorsey'e 2018 yılında 1.4 dolarlık maaş ödemesi yapıldı.

140 cent'e denk gelen bu sembolik rakamın, Twitter'daki 140 karakterlik paylaşım sınırıyla aynı olması da dikkat çekti. Bilinçli seçildiği tahmin edilen bu rakam ve sosyal ağın 280 karakterlik yeni karakter sınırı dikkate alındığında, Jack Dorsey'in bu yılki maaşının 280 cent (2.8 dolar) olması bekleniyor.

Dünya'nın En Zenginleri Arasında!

Bu sembolik maaşa karşın Jack Dorsey, 5.5 milyar dolarlık kişisel servetiyle, dünyanın en zenginleri listesinde 314. sırada yer alıyor. 2006 yılında kurulan ve şu anda 320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter'ın ilk 2 yılında CEO'luğunu da yürüten Dorsey, 2008 yılında bu koltuğu bırakmıştı. Dorsey, 2015 yılının ekim ayında tekrar Twitter'ın CEO'su olmuştu.

ABD merkezli teknoloji devlerinde CEO'lara verilen bu sembolik maaş uygulaması oldukça yaygın. Örnek verecek olursak Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, 69 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengin 5. kişisi iken şirketinden maaş olarak sadece 1 dolar almakta.

Sizler Twitter'ın CEO'sunun aldığı maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!