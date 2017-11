Twitter'ın En Çok Etkileşim Alan Hesabı Değişti!

Güney Koreli müzik grubu BTS, Twitter'ın en çok etkileşim (retweet) alan hesabının yeni sahibi oldu. Özellikle Amerikan Müzik Ödülleriyle tüm dünyada ses getiren BTS, Guiness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Guiness tarafından açıklanan rapora göre BTS'nin her bir tweet'i yaklaşık 252.200 etkileşim alıyor.

İki gün önce gerçekleştirilen araştırmalarla beraber açıklanan sonuçlara göre BTS grubu Twitter'ın yeni kralı olmayı başardı. Gönderi başına ortalama 250 bin retweet alarak rekor kıran BTS, One Direction grubuyla tanınan Harry Styles'i geçti. Harry Styles ise açıklanan verilere göre yaklaşık 165.473 retweet alıyor.

Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Guiness, BTS'i tebrik etti ve en çok etkileşim (retweet) alan hesap olduklarını duyurdu. İşte Guiness'in Tweet'i:

Congrats to @BTS_twt on a stellar performance at last night's @AMAs! 🌟#DYK? The South Korean band has succeeded in earning a spot in this year's #GWR2018 edition for having the world's most @Twitter engagements for a music group! 🎵🇰🇷 #BTSxAMAs https://t.co/8kRrByat80 pic.twitter.com/u9mXcPVWDP