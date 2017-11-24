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Twitter'ın En Çok Etkileşim Alan Hesabı Değişti!

Ömer Dursun
Ömer Dursun Sosyal Medya
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Güney Koreli müzik grubu BTS, Twitter'ın en çok etkileşim (retweet) alan hesabının yeni sahibi oldu. Özellikle Amerikan Müzik Ödülleriyle tüm dünyada ses getiren BTS, Guiness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Guiness tarafından açıklanan rapora göre BTS'nin her bir tweet'i yaklaşık 252.200 etkileşim alıyor. 

İki gün önce gerçekleştirilen araştırmalarla beraber açıklanan sonuçlara göre BTS grubu Twitter'ın yeni kralı olmayı başardı. Gönderi başına ortalama 250 bin retweet alarak rekor kıran BTS, One Direction grubuyla tanınan Harry Styles'i geçti. Harry Styles ise açıklanan verilere göre yaklaşık 165.473 retweet alıyor.

Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Guiness, BTS'i tebrik etti ve en çok etkileşim (retweet) alan hesap olduklarını duyurdu. İşte Guiness'in Tweet'i:

13 Kasım tarihinde 10 milyon takipçiye ulaşan BTS, tüm dünyada popüleritesini arttırmaya devam ediyor. Ayrıca BTS bugün ülkemizde de TT (trend topic) olmayı başardı. Bakalım BTS'nin rekorunu kim, ne zaman kıracak?

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