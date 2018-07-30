Twitter’ın En Popüler Emojileri Belli Oldu

Emojiler, duygularımızı kelimeler olmadan çok daha kolay bir şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Sevgi, aşk, kalp kırıklığı, mutluluk.. Kısacası hayata dair tüm duyguların tercümesi için emojilere başvuruyoruz.

Dijital dünyanın ruhunu en iyi yansıtan şeylerden birisi olan emoji, Oxford Sözlüğü tarafından 2015 yılının sözcüğü olarak belirlenmiş, ‘gülmekten gözünden yaş gelmek’ emojisi ise yılın kelimesi olarak seçilmişti.

Matthew Rothenberg tarafından geliştirilen Emoji Tracker adlı bir araç, milyonlarca Twitter kullanıcısının paylaşımlarını inceledi ve en popüler emojileri belirledi. Hangi emojilerin kaç kez kullanıldığını izleyen bu araç, Temmuz 2013’ten bu yana tam 23 milyar tweet’i analiz etti.

Emoji Tracker’ın verilerine göre en sevilen emoji, 2 milyardan fazla kez paylaşılan ‘gülmekten gözünden yaş gelme’ emojisi oldu. Onu ikinci sırada kalp emojisi izlerken, listenin üçüncü basamağında ise şaşırtıcı bir şekilde geri dönüşüm emojisi yer aldı. Araştırmalar bu sembolün, namaz saatlerini otomatik olarak ayarlayan islami uygulamalar ve web siteleri tarafından kullanıldığını ortaya koydu.

Rothenberg BBC 'ye verdiği demeçte, “İnsanların duygularını hangi emojilerle ifade ettiklerini çok merak ediyordum” ifadelerini kullandı.

“Farklı emojilerin çeşitli kültürel kullanımlarını görmek bazen ilginç ve beklenmedik şeyleri ortaya çıkarabilir” diyen Rothenberg, geliştirdiği aracın her dilden paylaşımı incelediğini söyledi.

Twitter’daki En Popüler 10 Emoji

Gülmekten gözünden yaş gelme Kalp Geri dönüşüm Kalp şeklinde gözleri olan gülen yüz Kalp (İlk kalbin biraz daha farklı bir versiyonu) Ağlayan yüz Yanakları kızararak gülen yüz Somurtan yüz İki kalp Kalp şeklinde öpücük atan yüz

En popüler olanlar yukarda, peki ya hiç yüzüne bakılmayan emojiler? Kabul edelim ki bazı emojiler günlük kullanımda kendilerine yer bulmakta zorlanıyor. Mesela, en son ne zaman bir cümlede latin harfleri olan emojiyi kullandın? Peki, ya teleferik? Ya da içilmez su emojisi? "Hiç" dediğini duyar gibiyim. Hadi gelin, Twitter’da en az kullanılan emojiler nelermiş bakalım.

Twitter’da En Az Kullanılan 10 Emoji