Twitter'ın Günlük Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor

Twitter’ın aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Sosyal ağ platformunu aktif olarak kullanan kullanıcıların sayısı Türkiye nüfusunun iki katını oluşturuyor.

Twitter, Facebook, Instagram’dan sonra en çok kullanılan sosyal ağ konumunda. Hemen her akıllı telefonda, tablette, hatta bilgisayarda Twitter uygulaması veya istemcisi yüklü. Peki, Twitter’a her gün kaç kullanıcının giriş yaptığını hiç merak ettiniz mi? Popüler sosyal ağa her gün 150 milyonun üzerinde kullanıcı giriş yapıyor. Bu, Türkiye nüfusunun iki katı. Twitter’ın kullanıcı sayısını bu denli artırmasını kullanıcılara önerilen tweetlerin yapay zeka ile belirlenmesi ve böylelikle kullanıcıların kendileriyle ilgili tweetleri görmesine bağlıyor.

2019’un son çeyreğinde yaklaşık 1 milyar dolar gibi rekor gelir elde ettiğini açıklayan Twitter, 2018’de günlük 145 milyon kullanıcı, 2017’de günlük 126 milyon kullanıcıya sahipti. Platform, 2019’da 152 milyon kullanıcıya ulaşmasını zaman akışında ve bildirimlerde kullanıcıyla alakalı tweetlerin çıkmasına bağlıyor.