Twitter'ın Hatası Nedeniyle Gizli Hesaplar Açığa Çıktı!

Bugün Twitter yetkilileri tarafından Twitter'da bir hata yaşandığı duyuruldu. Yaşanan hatadan dolayı bazı gizli hesapların doğrudan açığa çıktığı söylendi. Twitter'ın yardım merkezi tarafından yapılan açıklamada Twitter'ın Android uygulamasını kullanan 3 Kasım 2014 ile 14 Ocak 2019 tarihleri ​​arasında hesap ayarlarında değişiklik yapan bazı kullanıcıların "Tweetlerinizi Koruyun" ayarının, yaşanan sorun nedeniyle devre dışı kaldığı duyuruldu.

Twitter, sorunun bu hafta başında çözüldüğünü ve iOS ile web kullanıcılarının bu sorundan etkilenmediğini açıkladı. Sorundan kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmemekte. Twitter hatayı yaşayan kullanıcılara ulaştığını ve ayarlarında değişiklik yapıldığını bildirdiğini söyledi.

Kullanıcıların gizlilik ayarlarını tekrardan gözden geçirmesini tavsiye eden şirket "B ize verdiğiniz güveni tanıyor ve takdir ediyoruz ve her gün bu güveni kazanmayı taahhüt ediyoruz. Yaşananlar için çok üzgünüz ve bunun tekrar olmasını önlemek için tam bir inceleme yürütüyoruz" dedi. Yaşanan veri gizliliği hakkında AB tarafından bir soruşturma açılıp açılmayacağı henüz bilinmemekte.

Sizler yaşanan hatadan etkilendiniz mi? Twitter'ın bu hatası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!