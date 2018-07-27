Twitter’ın İkinci Çeyrek Raporunda Dikkat Çeken Rakamlar

Twitter, 2018’in ikinci çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşarken, gelirlerini ise önemli oranda artırdı.

ABD’li şirket, yılın ikinci çeyreğine ilişkin raporunu açıkladı. Buna göre, sosyal medya devinin 2011’in ilk çeyreğinde 336 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı, 2018’in ikinci çeyreğinde 335 milyona geriledi. Söz konusu düşüş ABD’de yaşanırken, uluslararası kullanıcı sayısında ise herhangi bir azalma görülmedi.

Twitter, kullanıcı sayısında az da olsa bir kayıp yaşa da, gelirleri piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 665 milyon dolar olan gelirini, 711 milyon dolara çıkarmayı başardı.

Şirket politikalarını, sosyal medyadaki kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hakkının garanti altına alınması amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Genel Veri Koruma (GDPR) tüzüğüne uygun olarak revize eden Twitter, bir yandan da spam ve bot hesapları temizlemek için yoğun bir efor sarf ediyor. Şirket, sadece Haziran ayında 9,9 milyon spam hesabın tespit edildiğini açıkladı.

Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2018’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11 büyüdü, ancak şirket platformdaki günlük kullanıcı sayısını tam olarak vermedi. Sosyal medya devi ayrıca, video yatırımına da dikkat çekerek, canlı akış, vurgulama, Amplify ve benzeri girişimlerle ilgili iki yeni anlaşma imzaladığını açıkladı.