Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey'den Libra Hakkında Çarpıcı Açıklama Geldi

Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey, Facebook'un geçtiğimiz aylarda duyurduğu kripto para birimi olan Libra hakkında konuştu. Jack Dorsey, New York'ta düzenlenen Twitter medya etkinliğinde bir dizi açıklamada bulundu.

Etkinlikte Twitter CEO'suna Facebook Libra'ya katılacak mısınız sorusu iletildi ve sonrasında ortalık karıştı. Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Cehenneme hayır, Facebook Libra'ya katılmayacağım" dedi. Etkinlik alanında bulunan kişiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İnternetin neredeyse her yönden gelişmekte olan bir devlet olduğunu düşünen Jack Dorsey, Facebook Libra'nın kripto para birimi olmasının gerekmediğini söyledi. Günümüzde Bitcoin başta olmak üzere pek çok kripto para biriminin bulunduğunu söyleyen CEO, kripto para biriminin bir numara olup olmadığını bilmediğini açıkladı.

Facebook'un kripto para birimi Libra, son günlerde Mastercard ve Visa'nın projeden çekilmesi ile gündemde. Libra projesi iptal edilebilir. Facebook'un ilerleyen aylarda sanal para birimi hakkında nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu. Öte yandan Libra yine geçtiğimiz haftalarda Avrupa kıskacına da takılmıştı. Almanya ve Fransa'daki Maliye Bakanlıkları Librayı tanıtmayacaklarını açıklamıştı.

Facebook tarafından Libra hakkında herhangi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.