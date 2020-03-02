Twitter'ın Kurucusu Şirketteki Görevinden Kovulabilir

Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey, şirketti görevinden kovulabilir. Twitter'ın çoğunluk hissesini satın alan fon şirketi Elliott Management, Dorsey'nin yerine bir başkasını getirmenin de aralarında olduğu bir dizi radikal karar üzerinde düşünmeye başladı.

Donald Trump karşıtı söylemleri ile dikkat çeken ve 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Twitter üzerinden siyasi reklamların verilmesini yasaklayan Jack Dorsey, birçok tartışmayı beraberinde getirmişti. Şirketin karlılık oranını verdiği kararlar ve sosyal medya imajıyla zedelediği belirtilen Dorsey hakkında düşünmeye başlayan Elliott Management, farklı kararlar alacağının da sinyallerini verdi.

Sosyal medya devi Twitter’da büyük miktarda hisse satın alan ABD merkezli fon şirketi Elliott Management, şirketin CEO’su Jack Dorsey’nin görevden alınması dahil bir dizi değişiklik talep ediyor. Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklardan aktardığı iddialara göre, Elliott Management şirketi Twitter yönetim kuruluna dört isim atadı. Elliott Management’in Twitter’ın aldığı hisse oranı henüz ortaya çıkmadı.

Twitter'ın yatırımcıları, Kasım 2020'ye kadar verilecek siyasi içerikli reklamlardan önemli gelirler elde edeceklerini tahmin ediyorlardı. Jack Dorsey'nin aldığı kararla birlikte Twitter, seçim döneminde alacağı devasa reklam desteğini bir tarafa bırakmış oldu.

Twitter platformunda siyasi reklamlara uyguladığı katı yasakla dikkat çekerken şirketin patronu Jack Dorsey Trump karşıtı tavırları ile biliniyor. Dorsey’in şirketin yönetiminden uzaklaştırılma ihtimali basit bir hisse devri operasyonundan çok daha fazlası anlamına gelebilir. Yönetime giren yeni isimlerin Dorsey’in sık seyahatlerini ve bir süre Afrika’dan çalışma istediğini kendisini devirmeye yönelik kullanması bekleniyor. Haberin ardından Twitter hisselerinin yüzde 7 primli olması dikkat çekti.