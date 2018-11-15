Twitter'ın Kurucusundan Takipçi Sayısı Açıklaması

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, son dönemde çok konuşulan Twitter takipçi sayısı konusunda bir açıklama yaptı. Dorsey, Twitter'ın anlamlı konuşmaların yapıldığı bir alan olduğuna ve bu nedenle kullanıcıların takipçi sayısının çok önemli olmadığına dikkat çekti.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya devleri, geçtiğimiz aylarda geniş çaplı operasyonlar yaparak sahte hesapları, botları, trolleri, yalan bilgi kaynaklarını ve benzerlerini platformlarından kaldırmıştı. Ancak yine de Twitter ve Facebook, son dönemde bazı sesleri susturdukları ve troller, zorbalar ve yalan bilgi kaynaklarını barındıkları için ağır eleştirilere maruz kalıyor.

Operasyonlar sonrası hem Twitter’ın hem de kullanıcıların takipçi sayısında azalma oldu. Bazı kullanıcılar bu durumdan şikayet etse de Jack Dorsey takipçi sayısının 12 yıl önce önemli olabileceğini fakat günümüzde önemli olmadığını savunuyor. Dorsey’e göre Twitter’da asıl önemli olan platform üzerinden gerçekleştirilen anlamlı diyaloglar. Twitter CEO’su, kaç cevap alındığının takipçi sayısından daha önemli olduğunu belirtiyor. Şirketin kuruculardan Williams da geçen hafta kullanıcı sayıları hakkında açıklama yapmış, bu sayılar nedeniyle platformun bir popülerlik yarışına dönüştüğünü söylemişti.

Twitter’da en çok takipçi sayısına sahip olan hesaplara bakıldığında, bu alanda en üst sıralarda şarkıcı Katy Perry (107 milyon), şarkıcı Justin Bieber (104 milyon) ve eski ABD Başkanı Barack Obama’nın (102 milyon) yer aldığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Temmuz ayında Twitter’da 300 bin takipçi kaybettikten sonra firmayı politik önyargılara sahip olmakla suçlamıştı. Twitter’dan yapılan açıklamada ise botların ve sahte hesapların, platformun sağlığının korunması amacıyla silindiği yönündeydi.

Takipçi sayıları hakkındaki bu yoğun gündemin yanı sıra Twitter son dönemde tweet’lerin düzenlenmesine yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.