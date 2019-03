Twitter’ın Yeni Kamera Özelliğine Bayılacaksınız!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, iOS ve Android kullanıcılarının uygulama içerisinden fotoğraf ve video çekebilmelerine olanak sağlayan yeni kamera özelliğini tanıttı.

Peki, Twitter’ın yeni özelliği nasıl çalışıyor? Akıllı telefonunuzda yüklü olan Twitter uygulamasını açın. Ardından kamerayı açmak için sola kaydırın. Karşınıza çıkan kamera düğmesine dokunarak fotoğraf çekebilir, ya da uzun basarak iki dakika 40 saniyeye kadar video kaydedebilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz yerden canlı yayın yapma imkanına da sahip olacaksınız.

Uygulamanın konumunuza erişmesine izin vermeniz halinde, Twitter etiketlemeniz için yakınlardaki konumları sizlere önerecek. Aynı zamanda yakınınızda gerçekleşen etkinliklerle ilgili hashtag önerileri de alacaksınız.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq