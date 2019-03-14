Twitter’ın Yeni Kamera Özelliğine Bayılacaksınız!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, iOS ve Android kullanıcılarının uygulama içerisinden fotoğraf ve video çekebilmelerine olanak sağlayan yeni kamera özelliğini tanıttı.

Peki, Twitter’ın yeni özelliği nasıl çalışıyor? Akıllı telefonunuzda yüklü olan Twitter uygulamasını açın. Ardından kamerayı açmak için sola kaydırın. Karşınıza çıkan kamera düğmesine dokunarak fotoğraf çekebilir, ya da uzun basarak iki dakika 40 saniyeye kadar video kaydedebilirsiniz. Ayrıca bulunduğunuz yerden canlı yayın yapma imkanına da sahip olacaksınız.

Uygulamanın konumunuza erişmesine izin vermeniz halinde, Twitter etiketlemeniz için yakınlardaki konumları sizlere önerecek. Aynı zamanda yakınınızda gerçekleşen etkinliklerle ilgili hashtag önerileri de alacaksınız.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq — Twitter (@Twitter) March 13, 2019

Örneğin, sevdiğiniz sanatçının bir konserine gittiniz. Twitter’ın uygulama içi kamerasından bir fotoğraf veya video çekmeniz halinde, etkinlikle ilgili bir etiket veya konum önerisi göreceksiniz. Ardından sağ alt köşedeki ‘Tweet’ butonuna tıklayarak, söz konusu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Etkinlik etiketini seçerseniz, fotoğrafınız aynı etiketi kullanan diğer tweet ve fotoğrafların akışısında görülecek. Buna ek olarak, fotoğrafınıza metin ekleyebilir veya tweet metninin arka planını değiştirebilirsiniz.

Tweet atma deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak olan özellik, ilk etapta yalnızca ABD’li kullanıcılara sunulacak. Twitter ayrıca, zamanla kamerayla ilgili daha fazla güncellemenin geleceğini de müjdeledi.

Twitter Tüketici Ürünü Başkan Yardımcısı Keith Coleman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar neler olduğunu görmek ve olaylar hakkında konuşmak için Twitter'a geliyor. Tweet atarak fikir paylaşmak kolay bir yöntem olarak öne çıkıyor. Fakat biz gözünüzün önünde gerçekleşen olayların fotoğrafını veya videosunu çekip paylaşmayı daha kolay hale getirmek ve gördüğünüzü doğru kitleye ulaştırmanıza yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.