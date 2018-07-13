Twitter'ın Yeni Özelliği Ünlülerin Canını Sıktı

Çarşamba günü getirilen yeni özellik kapsamında hizmet güvenliğini artırmak isteyen Twitter, kilitli hesapların takipçiler arasında gösterilmeyeceğini duyurmuştu. Özelliğin başlamasıyla birlikte pek çok hesabın takipçilerinde bariz düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Bildiğiniz üzere Twitter'da güvenlik prensibini ihlal eden veya şirketin politikalarına uymayan hesaplar kilitleniyor ve bu hesaplara bir süre giriş yapılamıyor. Bunlara da 'kilitli hesap' deniyor. Şirketin yeni özelliğinde ise kilitli hesaplar, takip ettikleri kişilerde görünmeyecekti. Sosyal medya devinin yaptığı yenilik özellikle ünlülerin hesaplarında büyük farklılıkları beraberinde getirdi.

Sosyal medya analitik servisi Socialblade'e göre Twitter'ın en büyük dokuz hesabı (Katy Perry, Justin Bieber, Barack Obama, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, Ellen Degeneres, Christiano Ronaldo ve YouTube) kilitli hesap yeniliğinden en çok etkilenenler oldu. Her birinin 2 milyondan fazla takipçi kaybettiği ortaya çıktı.

Twitter'ın en büyük hesabına sahip olan Katy Perry 2.816.619 takipçi kaybedince takipçi sayısı 106 milyona geriledi. Aynı zamanda Justin Timberlake de bir gecede 1,8 milyon düşüş yaşayanlardan biriydi. Hatta Twitter'ın kendi hesabı bile 7 milyonu aşkın takipçisini elinden kaçırmasıyla dikkat çekti.

Son olarak Twitter'ın en popüler isimlerinden olan ABD Başkanı D. Trump ise bu yenilikten pek etkilenmedi. Trump'ın bir gecede 326 bin takipçi kaybedip ertesi gün 5 bin takipçisini geri kazandığı ortaya çıktı. Genel anlamda ünlü isimlerin Twitter'daki bu özellikten etkilendiği ortada ancak kilitli hesaplar tekrar açıldığında bu isimleri takip etmeye devam edeceklerini de belirtmek gerekiyor.