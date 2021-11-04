Twitter'a Instagram Bağlantılarını Ön İzleme Özelliği Geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a Instagram bağlantılarını ön izleme özelliği geldi. Yeni özellik sayesinde Twitter üzerinden paylaşılan Instagram linkinin otomatik olarak ön izlemesi oluşturulacak.

Instagram Bağlantılarını Ön İzleme Özelliği Sunuldu

Sosyal medya platformları arasında etkileşimi arttıracak özelliklerin sayısı artmaya devam ediyor. Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni bir özellik duyurdu.

Yeni özellik sayesinde Twitter üzerinden paylaşılan Instagram bağlantısının otomatik olarak ön izlemesi oluşturulacak. Böylelikle kullanıcılar bağlantıya tıklamadan önce söz konusu içerik hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Instagram ayrıca yeni özelliğe ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan bağlantıların nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak tanıyor.

Twitter kartı ön izleme desteği 2012 yılında kaldırılmıştı. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemişti çünkü paylaşılan bağlantı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyordu. Yeni özellik sayesinde artık bağlantıların bir ön izlemesi oluşturulacak.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀



Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 — Instagram (@instagram) November 3, 2021

Instagram Hikayeler Sen de Ekle Çıkartmasına Kavuştu

Instagram Hikayeler "Sen de Ekle" çıkartması ile bambaşka bir noktaya geldi. Yeni çıkartma, kullanıcıların belirli bir konu ile ilgili gönderilen hikayeleri daha kolay bir şekilde takip etmesini sağlamanın yanı sıra kullanıcılara keşfedilme olanağı da sunuyor.

Çıkartma ilk olarak geçen ay Japonya'da test edilmeye başlamıştı. Kısa bir test sürecinin ardından özellik nihayet küresel çapta kullanıma sunuldu. Bu bir tür yeni etkileşim yolu olarak görülebilir. Nasıl ki Twitter'da tweet zinciri oluşturuluyorsa bu çıkartma da Instagram'da hikaye zincirinin oluşturulmasını sağlıyor.

Bir kullanıcı dilediği zamanda dilediği yerde yeni bir içerik zinciri oluşturmak için "Sen de Ekle" çıkartmasını kullanabilir. Örneğin bir kullanıcı "Günün Kıyafeti" adlı bir hikaye yayımlar ve bu hikayeye bir de yeni çıkartmayı eklerse bu kişinin takipçileri çıkartma aracılığı ile kendi kıyafetlerini paylaşabilir.

Yeni özelliğin bir noktada TikTok'taki düet özelliğine benzediği söylenebilir. Eğer daha önce TikTok'u kullandıysanız bu sosyal medya platformunda kullanıcılar herhangi bir kişinin videosu ile kendi videosunu birleştirip yeni bir video ortaya çıkarabiliyor. Bu da hem o kişinin hem de videosu birleştirilen kişinin tanınmasına yardımcı oluyor.