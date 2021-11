Twitter'a Instagram Bağlantılarını Ön İzleme Özelliği Geldi

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a Instagram bağlantılarını ön izleme özelliği geldi. Yeni özellik sayesinde Twitter üzerinden paylaşılan Instagram linkinin otomatik olarak ön izlemesi oluşturulacak.

Sosyal medya platformları arasında etkileşimi arttıracak özelliklerin sayısı artmaya devam ediyor. Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni bir özellik duyurdu.

Yeni özellik sayesinde Twitter üzerinden paylaşılan Instagram bağlantısının otomatik olarak ön izlemesi oluşturulacak. Böylelikle kullanıcılar bağlantıya tıklamadan önce söz konusu içerik hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Instagram ayrıca yeni özelliğe ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, popüler sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşılan bağlantıların nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak tanıyor.

Twitter kartı ön izleme desteği 2012 yılında kaldırılmıştı. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemişti çünkü paylaşılan bağlantı hakkında herhangi bir bilgi yer almıyordu. Yeni özellik sayesinde artık bağlantıların bir ön izlemesi oluşturulacak.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀



Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1