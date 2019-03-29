Twitter, iOS Uygulamasına ‘Gerçek’ Karanlık Modu Getirdi

Twitter kullanıcılarının yıllardır bekledikleri karanlık mod özelliği nihayet platforma geldi. Peki, yeni moda geçmek için hangi adımları izlemelisiniz? Cevabı haberimizde.

ABD’li sosyal medya devi Twitter, 2016 yılında Android ve iOS cihazları için Gece Modu adında yeni bir özellik piyasaya sürmüştü. Beyaz olan kullanıcı arayüzünü koyu laciverte çeviren mod, tam olarak siyah renk şemasına sahip olmadığı için pek de hoş karşılanmamıştı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, bu yılın başlarında gerçek bir karanlık mod üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ve şirket sonunda, iOS uygulamasına kullanıcıların arzu ettiği karanlık modu getiren “Lights out” adlı yeni özelliğini duyurdu.

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K — Twitter (@Twitter) March 28, 2019

Araştırmalar, siyah arka planların OLED ekranlı telefonlarda pil ömründen tasarruf sağladığını gösteriyor. Ek olarak, pek çok insan okurken göz yorgunluğunu azalttığı için siyah arka planları tercih ediyor. Dolayısıyla gerçek bir Twitter karanlık modu, tüm kullanıcılar için hoş bir güncelleme olacaktır.

Twitter'ın yeni karanlık modu, OLED ekranlı telefonların çok daha az enerji tüketmesini sağlayacak. OLED dostu olarak adlandırılan yeni mod, yeni iPhone modellerinde en iyi şekilde çalışacak. Bunun yanı sıra LCD ekranlı bir iPhone kullanıyorsanız, öncekinden daha koyu bir siyah tonu göreceksiniz.

Twitter’ın yeni karanlık mod özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin:

iPhone’unuzdaki Twitter uygulamasını açın.

Sağa kaydırın ve Ayarlar ve gizlilik > Görüntü ve ses seçeneğine gidin.

Karanlık moda geçin ve hemen aşağısındaki “Işıklar kapalı” seçeneğine basın.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde yeni ve eski karanlık mod arasındaki farkı görebilirsiniz.

Yeni karanlık mod özelliğinin Android uygulamasına veya web sürümüne ne zaman geleceği belli değil; ancak Twitter yakında yayınlanacağını söylüyor. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde sizleri yeniden bilgilendireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!