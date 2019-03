Twitter, iOS Uygulamasına ‘Gerçek’ Karanlık Modu Getirdi

Twitter kullanıcılarının yıllardır bekledikleri karanlık mod özelliği nihayet platforma geldi. Peki, yeni moda geçmek için hangi adımları izlemelisiniz? Cevabı haberimizde.

ABD’li sosyal medya devi Twitter, 2016 yılında Android ve iOS cihazları için Gece Modu adında yeni bir özellik piyasaya sürmüştü. Beyaz olan kullanıcı arayüzünü koyu laciverte çeviren mod, tam olarak siyah renk şemasına sahip olmadığı için pek de hoş karşılanmamıştı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, bu yılın başlarında gerçek bir karanlık mod üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Ve şirket sonunda, iOS uygulamasına kullanıcıların arzu ettiği karanlık modu getiren “Lights out” adlı yeni özelliğini duyurdu.

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K