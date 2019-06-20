Twitter, İran Hükümeti İle Bağlantılı 5.000 Hesabı Sildi

ABD'nin İran ile ilgili ortaya koyduğu yaptırımlar dünya genelinde yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Twitter, İran Hükümeti ile bağlantısı olan hesapları kapatma yoluna gitme kararı aldı. Her ne kadar 2018 yılından itibaren siyasi Twitter hesaplarıyla mücadele edilse bile, yoğunluk son 3 yıl içerisinde gerçekleşti diyebiliriz.

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk etapta toplam 4779 sayfa silindi. Silinen bu sayfaların 1666 tanesi İran kökenliydi. Bu hesaplar üzerinden atılan tweet sayısının ise hiç azımsanmayacak boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Kapatılan İran hesaplarından daha önceden atılan tweet sayısı 2 milyon civarında.

Twitter hesaplarının İran bağlantısı araştırılıyor

Mevcut yasalara bakıldığında şu an için herhangi bir batılı ülkenin İran ile ticaret yapması yasak. Ayrıca İran kontrolündeki sosyal medya hesapları da, ABD tarafından sıklıkla ambargo yiyor.

ABD etkisinin çok bariz olduğu bu olayda, 248 hesap da kapatıldı. Son olarak 3. etapta ise 2865 hesap silindi. Dünya genelinde İran menşeli hesapların kapatılması, ifade özgürlüğü açısından büyük yankı uyandırdı. Twitter ise, 2016 ABD seçimlerinden beri hesap silme işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

İran hükümeti ile en ufak bir bağının olduğu tespit edilen bütün Twitter hesapları şu anda kapatılıyor. ABD tarafından uygulanan bu yaptırımlar ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.