Twitter, İran Hükümetine Bağlı Olan Binlerce Hesabı Kapattı

Twitter radikal bir karar alarak İran hükümetini doğrudan desteklediği gerekçesi ile binlerce hesabı sildiğini duyurdu.

Twitter İran Hükümetinin Hesaplarını Sildi!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, İran kaynaklı ve İran hükümetini doğrudan desteklediği düşünülen, yaklaşık 4 bin 800 Twitter hesabının platformdan silindiğini duyurdu. Twitter, silinen hesapları sinyal ve davranışlarının farklı olduğunu açıklayan üç farklı gruba ayırdı. İlk grubun yaklaşık 2 milyon tweet atmış olan 1666 hesaptan oluştuğu belirtildi.

Twitter kapatılan hesaplar hakkındaki yaptığı yazılı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Hesaplar, genellikle İran devletinin diplomatik ve jeostratejik görüşlerini destekleyen bir bakış açısıyla küresel haber içeriğini paylaştılar." 248 hesaptan oluşan ikinci grubun ise İsrail ile ilgili tartışmalara doğrudan katıldıkları gerekçesiyle silindiği belirtildi.

Son olarak, 2 bin 865 hesaptan oluşan üçüncü grubun ise sahte kimliklerden oluştuğu, hem İran hem de dünyadaki siyasi ve sosyal meseleler üzerine tartışma çabası içinde oldukları gerekçesiyle silindiği duyuruldu. Twitter son zamanlarda aldığı radikal kararlar ile platformunu iyi yerlere getirmeyi amaçlıyor.

Sizler Twitter'ın aldığı bu radikal karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter yeni kararlar almaya devam eder mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!