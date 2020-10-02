Twitter Irkçılık Skandalı Yaratan Sorunu Düzeltmeye Çalışıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, geçtiğimiz haftalarda Bascule isimli kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntülerinden ötürü ırkçılık yaptığı iddiası ile gündeme gelmişti. Twitter, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının kafasında meydana gelen soru işaretlerini ortadan kaldırmak için önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Twitter ırkçılık skandalı ile ilgili hangi ifadeleri kullandı? İşte Twitter cephesinden gelen açıklamanın detayları!

Twitter Irkçılık Skandalı İle İlgili İddialara Ne Cevap Verdi?

Bascule isimli bir Twitter kullanıcısı, Twitter ırkçılık skandalı ile gündeme gelmeden önce algoritmanın beyaz insanları öne çıkardığına dair şoke edici kanıtlar toplamıştı. Sosyal medya kullanıcısının Twitter'ın algoritması ile ilgili topladığı ekran görüntülerini paylaşmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sosyal medya platformu ırkçılık skandalıyla gündeme gelmişti. Twitter, kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntülere göre beyaz ve siyah ten rengine sahip iki insan yan yana olduğunda beyaz insan ön plana çıkarılıyordu.

Sosyal medya platformundan ortaya atılan iddialarla ilgili yanıt beklemeye başlayan sosyal medya kullanıcılarına tweetin paylaşılmasının üzerinden çok geçmeden yanıt gelmişti. Twitter sözcüsü, Twitter ile ilgili iddialara aynı gün içerisinde kısa bir cevap vermişti. Sosyal medya platformunun sözcüsü, konu ile ilgili çalışmaların başlatıldığını ve ilerleyen günlerde kullanıcıların bilgilendirileceğini belirten bir tweet paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıların yoğun tepkisine maruz kalmasının üzerine görüntü ön izleme özelliğini yeniden ele almaya karar veren Twitter, bugün yaptığı açıklamada, fotoğraf ön izleme özelliğinin yeniden ele alınacağını söyledi. Peki, Twitter ırkçılık skandalı ile ilgili iddialara ne yanıt verdi? Sosyal medya platformu, kullanıcıları bilgilendirmek üzere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: