Twitter Irkçılık Skandalı İle Gündeme Geldi!

Bascule kullanıcı adına sahip bir kullanıcı, Twitter üzerinden paylaştığı bir tweette, Twitter algoritmasının ırkçılık yaptığını ileri sürdü ve Twitter algoritmasının ırkçılık yaptığını insanlara kanıtlamak için tweet dizisinde Twitter kullanıcılarını şoke eden görüntülere yer verdi. İşte Twitter ırkçılık skandalı ile ilgili detaylar!

Twitter Irkçılık Skandalı İle Gündemde

Twitter'da bascule kullanıcı adına sahip olan biri tarafından 20 Eylül'de Twitter kullanıcılarını şoke edecek görüntüler paylaşıldı ve Twitter algoritmasının siyahi insanları hedef alacak bir şekilde geliştirildiği ileri sürüldü. Twitter kullanıcısının kanıtı ile beraber paylaştığı tweette beyaz tenli insanlar gösterilirken siyah tenli insanların gösterilmemesi de iddianın doğruluk oranını büyük ölçüde arttırdı.

Bascule isimli kullanıcı, Twitter'da paylaştığı tweette Mitch McConnell ile Barack Obama'nın fotoğraflarını alt alta getirdi ve bunu Twitter'da yayımladı. Kullanıcının paylaştığı twetteki birinci görüntünün üzerinde beyaz ten rengine sahip olan Mitch McConnell, altında ise siyah ten rengine sahip olan Barack Obama yer alıyordu. Tweetin ikinci görüntüsünün üzerinde Barack Obama'ya yer verilirken ikinci görüntünün altında ise Mitch McConnell'e yer verildi ama fotoğraf ön izlemelerinin her ikisinde de beyaz ten renkli Mitch McConnell'a yer verildi.

Twitter kullanıcısı, iddiasının doğruluk oranını daha da güçlendirmek amacıyla renkleri ters çevirerek Barack Obama'nın ve Mitch McConnell'in ten renginin görünmemesini sağladı. Twitter algoritması bu sefer her iki görüntü ön izlemesinde de görüntünün altında yer alan kişiye yer verdi. Birinci fotoğrafın altında Barack obama yer alırken ikinci fotoğrafın altında Mitch McConnell yer aldı ve her iki ön izlemede de fotoğrafın altındaki kişi gösterildi.

Twitter sözcüsü Liz Kelley söz konusu skandal ile ilgili yaptığı açıklamada Twitter algoritmasının test edildiğini ve ırksal veya cinsiyet ayrımı yapıldığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığını ama konu ile ilgili çalışmaların devam etmesinin gerektiğinin ortada olduğunu ifade etti. Peki, siz Twitter'ın algoritmasının ırkçılık yaptığı iddiası ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.