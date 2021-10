Twitter, İstemler ile Kullanıcı Sohbetlerine Karışacak!

Twitter, kullanıcı sohbetlerine komut istemiyle müdahale edecek. Twitter'da potansiyel olarak sıcak bir konuşma öncesi uyarı veren bilgi istemleri göreceksiniz.

Twitter, iOS ve Android'de hararetli br sohbete giriş yapmadan önce uyarı veren yeni prompts (istem) özelliğini test ediyor.

Bir örnek vermek gerekirse devam etmekte olan bir sohbete "böyle konuşmalar hararetli olabilir" diyen bir komut istemi var. Bu 'riskli' sohbetlerden birine cevap vermeye çalışırsanız, "birbirimize göz kulak olalım" başlıklı, empatik ve gerçeklere dayalı sohbetleri teşvik etmek için üç madde işareti göreceksiniz.

Twitter'ın bu istemleri ne zaman göstereceğini nasıl belirlediği belli değil, ancak her zaman doğru anlamayabileceğini belirtiyor:

Bu özellik, platformun test ettiği ve kullanıma sunduğu diğer bazı özellikler ve girişimlerle birlikte Eylül ayının sonlarında duyurulmuştu.

Aşağıdaki tweet üzerindeki örnek istemlere göz atabilirsiniz, ancak bu önerilerin ilk olarak sadece İngilizce sohbetler için olup olmadığı belli değil:

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1