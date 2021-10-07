Twitter, İstemler ile Kullanıcı Sohbetlerine Karışacak!

Twitter, kullanıcı sohbetlerine komut istemiyle müdahale edecek. Twitter'da potansiyel olarak sıcak bir konuşma öncesi uyarı veren bilgi istemleri göreceksiniz.

Twitter, iOS ve Android'de hararetli br sohbete giriş yapmadan önce uyarı veren yeni prompts (istem) özelliğini test ediyor.

Bir örnek vermek gerekirse devam etmekte olan bir sohbete "böyle konuşmalar hararetli olabilir" diyen bir komut istemi var. Bu 'riskli' sohbetlerden birine cevap vermeye çalışırsanız, "birbirimize göz kulak olalım" başlıklı, empatik ve gerçeklere dayalı sohbetleri teşvik etmek için üç madde işareti göreceksiniz.

Twitter'ın bu istemleri ne zaman göstereceğini nasıl belirlediği belli değil, ancak her zaman doğru anlamayabileceğini belirtiyor:

"Hangi konuşmaların bu istemi göstereceğini belirlemek için kullandığımız kriterler, bu testten öğrendikçe değişebilir. Tweet konusunu ve Tweet yazarı ile yanıtlayan arasındaki ilişkiyi dikkate alabiliriz."

Bu özellik, platformun test ettiği ve kullanıma sunduğu diğer bazı özellikler ve girişimlerle birlikte Eylül ayının sonlarında duyurulmuştu.

Aşağıdaki tweet üzerindeki örnek istemlere göz atabilirsiniz, ancak bu önerilerin ilk olarak sadece İngilizce sohbetler için olup olmadığı belli değil:

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1 — Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021

Twitter kullanıcı sohbetlerini komut istemiyle uyaracak

Sosyal medya, gezinmek için zorlu bir yer olabilir ve Twitter, kullanıcıların tweet atmasına ve daha fazla etkileşime girmesine yardımcı olma misyonunu üstleniyor.

İstemler, şirketin platformdaki kalıcı tacizi ve kötüye kullanımı azaltmaya yönelik en son girişimi. Örneğin başka bir istem, rahatsız edici olabilecek bir şeyi tweetlemeden önce sizi uyarıyor.

Twitter ayrıca okumadığınızı düşündüğü bir makaleyi retweet etmeye çalışırsanız, yanlış bilgilerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilecek bir uyarı gösterebilir.

Sosyal medya şirketi bu tarz özellikleriyle bazı kötü tweetlerin paylaşılmasını önlemeye yardımcı olsa da, tweet atmadan önce gözden geçirmeniz gereken potansiyel uyarıların artan listesi, tüm deneyimin endişe verici bir göstergesidir.

Kısa süre önce Twitter; Facebook Grupları gibi işlev gören ve kullanıcıların uzay, kripto, cilt bakımı ve daha fazlası dahil olmak üzere sevdikleri konulara katılmalarına olanak tanıyan Toplulukları başlattı.

Bu alanlar, benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcılar arasında daha sağlıklı etkileşimi teşvik etmeye yardımcı olmayı hedefliyor, ancak şimdilik Topluluklar yalnızca davetiye ile üye alıyor.