Twitter, Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı İçin Özel Emojiler Yaptı

Twitter, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde farkındalık yaymak için özel emojiler tasarladı. Sosyal medya platformunun kadına yönelik şiddet farkındalığı için geliştirdiği yeni emojiler için Un Women and Un Human ile iş birliği yaptığı açıklandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından haber almak ve dünyadaki son gelişmeleri takip etmek için kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter, kadına yönelik şiddet farkındalığı yaymak için özel emojiler geliştirdi. Özel emojiler için UN Women ve UN Human ile ortak olarak çalışan Twitter’da söz konusu emojileri görüntülemek için şu hashtagleri kullanmak gerekiyor: #GenerationEquality, #OrangeTheWorld, #16Days ve #HumanRightsDay

Sosyal medya platformuna eklenen bu emojiler yalnızca hashtaglerin yanında görüntülenebiliyor. Sosyal medya kullanıcıları dört farklı hashtagten brini aratabilir ve bu emoji kullanarak atılan tweetler sayesinde emojilerin nasıl göründüğünü inceleme imkanı elde edebilir.

25 November is the International Day to End Violence against Women and the 🌎 is turning orange 🧡 to show that #GenerationEquality stands against gender-based violence.



Let’s kick off the #16Days of Activism and #orangetheworld!



ℹ️ https://t.co/OFH7Eb5UwM pic.twitter.com/yqnUyDkwOx