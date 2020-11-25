Twitter, Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı İçin Özel Emojiler Yaptı

Twitter, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde farkındalık yaymak için özel emojiler tasarladı. Sosyal medya platformunun kadına yönelik şiddet farkındalığı için geliştirdiği yeni emojiler için Un Women and Un Human ile iş birliği yaptığı açıklandı.

Twitter’dan Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı İçin Emojiler!

Sosyal medya kullanıcıları tarafından haber almak ve dünyadaki son gelişmeleri takip etmek için kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter, kadına yönelik şiddet farkındalığı yaymak için özel emojiler geliştirdi. Özel emojiler için UN Women ve UN Human ile ortak olarak çalışan Twitter’da söz konusu emojileri görüntülemek için şu hashtagleri kullanmak gerekiyor: #GenerationEquality, #OrangeTheWorld, #16Days ve #HumanRightsDay

Sosyal medya platformuna eklenen bu emojiler yalnızca hashtaglerin yanında görüntülenebiliyor. Sosyal medya kullanıcıları dört farklı hashtagten brini aratabilir ve bu emoji kullanarak atılan tweetler sayesinde emojilerin nasıl göründüğünü inceleme imkanı elde edebilir.

25 November is the International Day to End Violence against Women and the 🌎 is turning orange 🧡 to show that #GenerationEquality stands against gender-based violence.



Let’s kick off the #16Days of Activism and #orangetheworld!



ℹ️ https://t.co/OFH7Eb5UwM pic.twitter.com/yqnUyDkwOx — UN Women (@UN_Women) November 24, 2020

Twitter, farkındalık yaymak için tasarladığı emojilerin yanı sıra dünya çapındaki sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulundu. İyi bir amaç için hizmet veren bu kuruluşlar, sosyal medya platformunun reklam hizmetinden de yararlanma imkanına sahip oldu. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar daha fazla insana farkındalık yaymak için Twitter’ın reklam hizmetinden artık faydalanabilir. Şirket ayrıca önümüzdeki 16 gün içinde cinsiyet eşitliğinin önemine ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bölgesel kampanyaları büyüteceğini söyledi.

Sosyal medya platformunun blog gönderisinde COVID-19’dan ötürü başlayan karantina sürecinin başından bu yana aile içi şiddet ile ilgili konular hakkında her ay en az 1 milyon tweet yayımlandığını dile getirdi.

Twitter, Hindistan, Meksika, Tayland, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da dahil olmak üzere toplam 24 ülkede söz konusu hashtaglerde özel emojileri kullanıma sundu. Twitter ayrıca Belçika, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya’daki şiddetler için #ThereIsHelp özelliğini kullanıma açtı. Bu özellikle beraber kullanıcılar yardım istemek için acil yardım hatlarına doğrudan ulaşabilecekler.

Siz sosyal medya platformunun farkındalık yaymak için geliştirdiği özel emojiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.