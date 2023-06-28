Beklenen Oldu: Twitter Karakter Sınırını Artırıyor

Sosyal medya uygulaması Twitter, 280 karakterle sınırlı Tweet sınırı genişletiyor. Sadece Twitter Blue abonelerinde geçerli olacak bu özellik yazı yazmayı sevenleri mutlu edecek.

Bugün bir Twitter çalışanının tweetinde belirttiğine göre halihazırda 10.000 olan karakter sınırı artırılarak 25.000 oldu.

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32 — Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023

Yeni özellik Twitter Blue kullanıcılarının 25.000 karaktere kadar kendilerini ifade etmelerine imkan tanıyacak. Özellikle yazar, gazeteci ve blog yazarlarının dikkatini çekecek bu yükseltme hamlesi araştırma veya makale paylaşmak isteyen herkesin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Twitter Yazmayı Sevenler İçin Yeni Bir Güncelleme Duyurdu

Twitter'ın sahibi olduğu günden beri şirketi daha kârlı hale getirmenin yollarını arayan Musk, çıkarmış olduğu Twitter Blue abonelik sisteminin ardından güncellemelerine devam ediyor. Ücretli kullanıcıyı platforma çekmek için çeşitli hazırladığı özelliklerden birisi olan karakter sınırı kullanıcı tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

Şirket, sadece ABD’de 80 küresel çapta ise 353 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Önceki yıllara göre, küçük bir düşüş yaşayan Twitter, potansiyel müşterilerini çekmek için çeşitli stratejik hamlelere ve güncellemelere devam etmesi bekleniyor.