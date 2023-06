Beklenen Oldu: Twitter Karakter Sınırını Artırıyor

Sosyal medya uygulaması Twitter, 280 karakterle sınırlı Tweet sınırı genişletiyor. Sadece Twitter Blue abonelerinde geçerli olacak bu özellik yazı yazmayı sevenleri mutlu edecek.

Bugün bir Twitter çalışanının tweetinde belirttiğine göre halihazırda 10.000 olan karakter sınırı artırılarak 25.000 oldu.

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32