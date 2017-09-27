Twitter Karakter Sınırını 280'e Çıkarıyor!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, karakter sınırını 280'e çıkardığını açıkladı. İnsanların düşüncelerini daha rahat ifade etmesini amaçlayan şirket, şimdilik küçük bir grupla yeni karakter sınırını test ediyor.

Twitter'ın kuruluşundan beri değişmeyen karakter sınırı, bazı yeniliklerle (linklerin dahil edilmemesi vs.) daha kullanışlı hale gelse de düşünceleri karşı tarafa aktarmak için yeterli olmuyordu. Üstelik dilden dile değişen farklılıklar söz konusuydu. Örneğin, İngilizce olarak attığınız bir tweet ile 140 karakter sınırına takılabiliyorken, aynı tweet'i Japonca veya Korece attığınızda daha az karakterle kendinizi ifade edebiliyordunuz.

Önemli bir anlam veya duygu içeren bir kelimeyi kaldırmakla devam eden bu süreç sonunda Twitter'ın da canına tak etti. Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanların kendilerini platformda daha rahat ifade etmesini isteyen şirket, Twitter karakter sınırını 280'e çıkardı.

Konuyla ilgili bir blog yazısı paylaşan Twitter Ürün Müdürü Aliza Rosen, neden 280 karaktere geçiş yapacaklarını araştırmalara dair verilerle açıkladı:

Yukarıdaki grafikte Japonca ve İngilizce dillerinde ifade edilmek istenen cümleler için ne kadar karakter gerekli olduğunu görüyoruz. Japonca gönderilen küçük bir tweet, 140 karakterin sadece yüzde 0.4'üne etki ederken, aynı tweet İngilizce dilinde atıldığında 140 karakterin yüzde 9'una mal oluyor. Üstelik Japonca atılan bu kısa tweetler genellikle 15 karakter olurken, İngilizce atılan tweetler 34 karaktere tekabul ediyor.

Yukarıdaki fotoğrafta ise 280 karakter atılan tweetlerin hala kısa olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Twitter'ın asıl amacı kısalık. Neler olup bittiğini ifade etmek isterken veya önemli bir bilgi paylaşırken az lafla çok şey anlatmamıza yardımcı oluyor.

Bana kalırsa Twitter yeni karakter sınırını kısa zaman sonra bütün dünyaya açacaktır. Test aşaması ne zaman biter bilmiyoruz, bittiğinden haberdar olduğumuzda sizlerle paylaşacağız.