Twitter'ı Beyaz Modda Kullananlara Üzücü Haber: Karanlık Mod Zorunlu Oluyor!

Twitter'ı hâlâ beyaz modda kullanıyorsanız sizin için oldukça kötü bir haberimiz var.

Yeni sahibi Elon Musk'ın talimatıyla "X" olarak yeniden markalaşma sürecinde olan Twitter, beyaz modu seçenekler arasında kaldırarak yalnızca koyu modda kullanılabilir olacak.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way. — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023

Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, Perşembe günü attığı bir tweet'te platformun yakında yalnızca "her yönden daha iyi" olduğu için karanlık mod sunacağını söyledi.

Şu anda Twitter üç ekran ayarı arasından seçim yapmanıza izin veriyor: beyaz, loş ya da çok karanlık olan "ışıklar kapalı".

Twitter, Beyaz Mod Seçeneğini Kaldırıyor

Sadece karanlık moda yönelik yeniden tasarımın ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil ancak Musk'ın söylediğine göre öyle ya da böyle yakında beyaz mod kullanılamayacak.

Estetikten bağımsız olarak, karanlık mod gece okuma için daha iyi bir seçenektir ve parlak beyaz bir ekrana kıyasla gözlerin üzerindeki baskıyı azaltır. Ayrıca pil gücünden tasarruf etmeye de yardımcı olabilir.

Sizce Musk bu değişikliği neden yapıyor olabilir? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.