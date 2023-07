Twitter'ı Beyaz Modda Kullananlara Üzücü Haber: Karanlık Mod Zorunlu Oluyor!

Twitter'ı hâlâ beyaz modda kullanıyorsanız sizin için oldukça kötü bir haberimiz var.

Yeni sahibi Elon Musk'ın talimatıyla "X" olarak yeniden markalaşma sürecinde olan Twitter, beyaz modu seçenekler arasında kaldırarak yalnızca koyu modda kullanılabilir olacak.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.