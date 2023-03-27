Elon Musk, Twitter'ın Kaynak Kodunun Sızdırıldığını Açıkladı

Twitter, multi-milyarder Elon Musk'ın sosyal medya platformunun temelini oluşturan kaynak kodunun bazı bölümlerinin internete sızdırıldığını açıkladı. Kodun, yazılım geliştiricilerin kod paylaştığı Microsoft'a ait bir hizmet olan GitHub'da yayınlandığı belirtiliyor.

Twitter'ın kaldırılmasını talep etmesinin ardından anında kaldırılan kodla ilgili yayından kaldırma talebinde Twitter, GitHub'dan FreeSpeechEnthusiast adlı kodu sızdıran hesabın arkasında kimin olduğuna dair bilgi vermesini de istedi.

Sızıntı, geçen yıl Ekim ayında platformu satın aldığından bu yana Twitter'ın iş gücünü üçte bir oranında azaltan ve mali açıdan pek sağlıklı günler geçirmeyen Elon Musk için yeni bir zorluk yaratıyor.

Twitter Olayın Arkasındaki Kişiyi Araştırıyor

Bu arada Tesla CEO'sunun Twitter'ın değerinin şu anda 20 milyar doların altında olduğunu söylediği bildirildi. Haberi ilk olarak duyuran teknoloji haber siteleri Platformer ve Information'a göre şirketin değerine ilişkin tahmin, Bay Musk'ın personele hisse senedi hibesi teklifine dayanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın önerilen tweet'lerinin karşınıza çıkmasını sağlayan kodunu açık kaynak olarak paylaşacağını söyleyen Elon Musk için doğrudan Twitter kodlarının sızdırılması oldukça ilginç. İlerleyen günlerde şirketin ne gibi adımlar atacağını göreceğiz.