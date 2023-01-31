PayPal ve Apple Pay'a Rakip Geliyor: Twitter Kendi Ödeme Platformunu Duyuracak!

Elon Musk, Twitter'ın sahibi olduğundan beri şirket gelirlerini arttırmak için yeni yollar arıyor ancak şimdi Musk, Twitter'ı Apple Pay ve PayPal ile rekabet edecek bir ödeme platformuna dönüştürmekle ilgilendiği için şirketin hizmetlerini bir sosyal ağın çok ötesine taşıyacak bir adım atmak üzere gibi görünüyor.

Kasım ayında Musk, Twitter Spaces'da Twitter reklamcılarıyla yaptığı bir toplantıda ödeme pazarına girme planlarını detaylandırmıştı. Twitter'ın sahibi, kullanıcıların sosyal ağdaki diğer kişilere para transfer edebileceklerini öne sürmüştü. O zamandan beri bu planla ilgili daha fazla ayrıntı açıklanmadı ancak Twitter hâlâ aktif olarak üzerinde çalışıyor.

Financial Times'a göre şirket, ABD'de bir ödeme platformu olmak için gerekli lisanslara başvuruyor. Haberde ayrıca Twitter'ın Ürün Yönetimi Direktörü Esther Crawford'un yeni hizmetin altyapısı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Haberde Musk'ın Twitter'ı bir "her şey uygulaması" hâline getirmek istediği belirtiliyor.

Twitter Kendi Ödeme Platformu Üzerinde Çalışıyor

Musk, mesajlaşma, ödeme ve ticareti içeren bir "her şey uygulaması" başlatma ana planının bir parçası olarak Twitter'ın hesaplar arası işlemler, tasarruf hesapları ve banka kartları gibi finansal hizmetleri sunmasını istediğini söyledi. Musk 1999 yılında, ilk çevrimiçi bankalardan biri olan ve daha sonra ödeme devi PayPal'ın bir parçası hâline gelen X.com'un kurucularından biriydi.

Twitter'ın yeni ödeme platformu ilk olarak normal para birimleri ve ödeme yöntemleriyle çalışacak olsa da şirketin gelecekte kripto para birimleri için destek ekleme planları var. Platform esasen PayPal ve hatta kullanıcıların yalnızca mağazalarda ödeme yapmasına değil, aynı zamanda aralarında para transfer etmesine de olanak tanıyan Apple Pay ile rekabet edecek.

Elbette Twitter'ın bu pazarda çok daha uzun süredir yer alan diğer şirketlerle rekabet edip edemeyeceğini zaman gösterecek. Şirketin ayrıca düzenleyicilerin incelemesiyle de karşı karşıya kalması muhtemel.