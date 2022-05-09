Twitter'ın Keşfet Özelliği Yenilendi

Twitter, kullanıcıların geçmişten bu yana en sevdiği özelliklerden biri olan Keşfet'i yeniledi. Bu yenilik sonrası Twitter Keşfet'i âdeta TikTok vari bir tasarıma geçmiş oldu.

TikTok bildiğiniz üzere son zamanların en çok kullanılan uygulamalarından biri. Hatta geçtiğimiz haftalarda açıklanan bir rapora göre TikTok, 2022 yılının geride bıraktığımız sürecinde en çok indirilen uygulaması olmuştu. Bu da rakip platformların TikTok'u özel kılan özelliklerini kendi uygulamalarına alması gibi durumlarla sonuçlanabiliyor. İşte bunlardan birisi de bugün Twitter'ın hamlesinde karşımıza çıkıyor.

Daha önce Keşfet'te bulunan sabit konu başlıkları artık yerini mevcut Trendler ve Sizin İçin adlı kısımlara bıraktı. Trendler bölümü tamamen kendi ilgi alanınıza bağlı Trendler ile Dünya genelindeki Trendler arası geçiş imkânı tanırken aynı zamanda bu trendleri daha geniş yelpaze ve içeriklerle kullanıcılara sunuyor.

Twitter'ın TikTok'u: Sizin İçin

Ekranı sağa kaydırdığınızda ise sizleri Sizin İçin bölümü karşılıyor. Tıpkı Instagram Reels'lerinde olduğu gibi yukarı aşağı şeklinde kaydırabileceğiniz videoların yer aldığı bu bölüm, yukarıda bahsettiğimiz TikTok özelliğiyle birebir. Burada yer alan videolar tamamen ilgi alanınıza bağlı bir şekilde karşınıza çıkıyor.

Şimdiden birçok kullanıcı yeni Keşfet hakkında yorumlarını aktarmaya başladı bile. TikTok platformunun bir hayli seveni olduğundan bu özelliği olumlu karşılayanların sayısı fazla.

Peki siz bu yeni Keşfet hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.