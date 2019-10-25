Twitter, kırmızı bülten ile aranan teröriste mavi tik verdi. Sosyal medya devinin attığı bu adım sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten ile Arıyor

Mazlum Kobani kod adı ile bilinen Ferhad Abdi Şahin, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından uzun bir süredir kırmızı bülten ile aranmaktaydı. Geçtiğimiz süreçlerde hiç beklenmeyen bir olay gerçekleşti ve Şahin'in kullandığı Twitter hesabı, şirket tarafından mavi tik ile doğrulandı.

Twitter resmi destek sayfasında mavi tik sahibi profiller için "kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar." açıklamasını kullanıyor. Şirket şu an için onaylanmış hesap programının askıda olduğunu, yeni isteklerin değerlendirmeye alınmadığını belirtse de, bu şekilde bir güncellemenin yapılması tepkileri üzerine topladı.

Twitter'de Mazloum Abdi kullanıcı adını kullanan Şahin, en çok arananlar teröristler listesinde, kırmızı kategoride dokuzuncu sırada yer alıyor.

Şirket şu an için yapılan doğrulama ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bununla birikte bu doğrulamanın kaldırılıp kaldırılmayacağı da merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.