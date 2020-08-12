Twitter Konuşma Ayarları Özelliği ile Güncellendi: Hemen Deneyin

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter yeni özelliğini açıklandı. Twitter konuşma ayarları özelliği nasıl kullanılır? İşte Twitter konuşma ayarları özelliği hakkında detaylar.

Twitter Konuşma Ayarları Özelliği Herkesin Kullanımına Açıldı

Geçtiğimiz günlerde sadece bazı kişilerin kullanabildiği konuşma ayarları özelliği artık herkesin kullanımına açık. Bu özellik sayesinde attığınız tweete kimlerin yanıt verebilceğini kolayca seçebilmeniz mümkün.

Tweet atmadan önce, üç seçenekle kimin yanıt verebileceğini seçmenüz gerekmekte. Bu seçenekler: 1. Herkes (varsayılan ayar), 2. Sadece takip ettiğiniz insanlar 3. sadece bahsettiğiniz insanlar.

Son iki ayara sahip Tweetler etiketlenecek ve yanıt veremeyen kişiler için yanıtla simgesi grileşecek. Yanıt veremeyen kişiler yine de bu Tweetleri görüntüleyebilecek, Retweetleyebilecek, Yorum ile Retweetleyebilecek, paylaşabilecek ve beğenebilecek.

Yeni özellik hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! İndir butonuna basarak Twitter'ı cihazınıza indirebilirsiniz.