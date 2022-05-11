Twitter Kopya Tweetlere Yaptırım Uygulamaya Başlıyor

Twitter, yayınlamış olduğu yeni blog yazısıyla birlikte Twitter'da kopya içerik olarak nitelendirdiği "Copypasta" içeriklere artık yaptırım uygulayacağını açıkladı. İnsanların güvenilir ve özgün bilgiler bulmasına yardımcı olmak ve Twitter'da sağlıklı bir kamu söylemini teşvik etmek için Twitter, yinelenen (veya "copypasta" olarak da bilinen) tweetlerin görünürlüğünü sınırlandırıyor.

"Copypasta" (kopyala-yapıştır işlevine atıfta bulunularak yinelenen içerik), birden fazla kişinin orijinal bir kaynaktan gelen içeriği çoğaltma ve sosyal platformlarda veya forumlarda geniş çapta paylaşma girişimine atıfta bulunan bir İnternet argo terimi. Twitter'da copypasta veya yinelenen içeriğin, bir metin, resim veya kopyalanıp yapıştırılmış veya platform genelinde herhangi bir yolla çoğaltılmış bir içerik kombinasyonunun olabileceğini belirten Twitter, bu özelliğin çok çeşitli amaçlar için kullanılsa da tekrarlayıcı, spam içerikli ve insanların Twitter'daki deneyimlerini bozabilecek bir özellik olduğunu düşünüyor.

Aynı zamanda insanların mevcut Trendleri belirlemesinde etkili yol oynaması nedeniyle manipülasyona da oldukça açık bir özellik olduğu için Twitter bu tip durumlara sınırlama yaptırımı getiriyor.

Peki Sınırlandırılmış Tweetlere Ne Olacak?

Tweetlerin görünürlüğünün sınırlandırılması, Twitter'ın belirli bölümlerinde görünmeyebilecekleri ve/veya Twitter tarafından önerilmeyecekleri anlamına geliyor. Yinelenen içerik veya kopyalanan tweetler, tweet yazarını takip eden kullanıcılar tarafından görülmeye devam edilecek ancak mevcut Trendleri etkileme noktasında işlevleri olmayacak, en iyi tweetler arasında listelenmeyecek ve o kullanıcıyı takip etmiyorsanız tweet'i hiçbir şekilde karşınıza çıkarılmayacak.

Twitter bunun yanı sıra bu tarz durumları fark ettiğiniz takdirde tweetlerdeki üç nokta kısmından tweet'i bildirebileceğinizi de belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'ın almış olduğu bu yeni karar doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.