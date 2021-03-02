Twitter'dan Koronavirüs Aşısı Paylaşımları Kararı: Cezalar Geliyor!

Twitter, koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgiler paylaşan hesaplar için yeni bir karar aldı. Dünyanın en popüler sosyal medya hizmeti, COVID-19 aşısına ilişkin insanları yanlış bilgilendiren hesaplara yaptırım uygulayacak. Şirket tarafından alınan karara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitter Koronavirüs Aşısı Hakkında Sahte Bilgi Yayanlar Yasaklanacak

internet ortamında özellikle sosyal medya platformlarında yanlış bilgilerin hızlı bir şekilde yayılması insanların hayatını tehlikeye atıyor. Dijital ortamda yer alan yanlış bilgiler insanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve hatta insanların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılının ilk üç ayında dünya genelinde COVID-19 salgını hakkında paylaşılan yanlış bilgiler yüzünden en az 800 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenden dolayı sosyal medya şirketleri, yanlış bilgilerin yayılmaması için yeni önlemler almaya devam ediyor.

Twitter, geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüs için geliştirilen aşılara karşı olan grupların yaymaya çalışmakta olduğu komplo teorilerine geçit vermemek için politikalarında birtakım değişikliğe gitmişti. Dünyadan haberler almak ve insanlarla etkileşim halinde kalmak için en çok kullanılan sosyal ağ, aşıya ilişkin sahte bilgi yayan hesaplar için yeni bir karar aldı.

Popüler sosyal medya platformu tarafından alınan karara göre COVID-19 aşısı hakkında yanlış bilgi içeren tweetler "yanıltıcı" olarak etiketlenecek. Tweetlerde yer alacak etiketler, diğer kullanıcılar tarafından belirgin bir şekilde görüntülenebilecek. Etikette "Bu tweet yanıltıcı olabilir. Sağlık yetkililerinin neden COVID-19 aşılarını çoğu insan için güvenli bulduklarını öğrenin" ifadeleri yer alacak.

Şirket tarafından getirilen yeni kurallar elbette bununla sınırlı değil. Etiketlenme işleminin ardından söz konusu hesaplar, yanlış bilgi yaymaya devam ederse yeni cezalar ile karşı karşıya kalacak. Twitter tarafından paylaşılan blog yazısına göre ikinci kez uyarılan hesaplar 12 saatliğine askıya alınacak. Kullanıcı, aşı hakkında yanıltıcı bilgiler paylaşmaya devam ederse ve üçüncü kez uyarı alırsa hesap bir kez daha 12 saatlik askıya alınacak.

Dördüncü kez uyarılan kullanıcının hesabı bu kez 7 günlüğüne askıya alınacak. Kullanıcı ceza sona erdikten sonra yanlış bilgi yaymaya devam ederse hesap kalıcı olarak yasaklanacak. Şirket tarafından alınan karar sayesinde aşı hakkında yanlış bilgilerin önüne geçilecek.