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Twitter, Kripto Para Birimleriyle İlgili Reklamları Yasaklayabilir

Twitter, Kripto Para Birimleriyle İlgili Reklamları Yasaklayabilir
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya
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Twitter, çok yakında Facebook ve Google gibi kriptokrasi ile ilgili reklamları yasaklayabilir. Sky News’e göre, popüler sosyal medya platformu, kripto paralar, ilk para arzları (ICO) ve yatırım tavsiyeleri ile ilgili tüm reklamları dünya çapında yasaklamaya hazırlanıyor. 

Facebook’un kripto paralarla ilgili tüm reklamları engellemesinden sonra benzer bir hamle de geçtiğimiz günlerde Google’dan gelmişti. Her iki şirketin de yasak kararının altında aynı neden yatıyor: Kripto paraların sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olması. 

Görünen o ki, Twitter bu konuda Facebook ve Google’ın ayak izlerini takip ediyor. İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, Twitter'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde kripto para arzları, cüzdanlar, alım-satım işlemleri ve yatırım tavsiyeleri ile ilgili reklamlara yönelik çok kapsamlı bir yasak uygulayacağını iddia ediyor.

Sky News ayrıca, bazı istisnai durumlar dışında sosyal medya devinin, kripto para birimi exchange'lerini kapsayan reklamları da yasaklayabileceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili olarak Twitter’dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak söz konusu iddiaların doğru çıkması kesinlikle şaşırtıcı olmayacaktır. Bununla birlikte kripto para piyasasının bu karara nasıl bir tepki vereceği de büyük bir merak konusu. 

Google’ın yasak kararı sonrası gerileyen Bitcoin, kendini biraz da olsa toparladı. Son 24 saatte yüzde 8’e yakın değer kazanan kripto para birimi, an itibarıyla 8.298,34 dolardan işlem görüyor.

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