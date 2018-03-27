Twitter, Kripto Paralarla İlgili Reklamları Resmen Yasakladı

Twitter, kripto para birimleriyle ilgili reklamları yasaklayacağına dair geçen haftalarda ortaya çıkan haberleri resmen doğruladı.

Facebook ve Google’ın ardından kriptokrasiye darbe vuran üçüncü internet devi de Twitter oldu. Yaklaşık iki hafta önce Sky News, popüler sosyal medya platformunun, kripto paralar, ilk para arzları (ICO) ve yatırım tavsiyeleri ile ilgili tüm reklamları dünya çapında yasaklamaya hazırlandığını iddia etmişti.

Sky News ayrıca, bazı istisnai durumlar dışında, kripto para birimi exchange'lerini kapsayan reklamların da yasaklabileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili sessizliğini nihayet bozan Twitter, söz konusu iddiaları doğruladı.

Şirket sözcüsü, Twitter kullanıcılarının güvenliğini sağlama taahhüdünün bir parçası olarak, kripto para arzları, cüzdanlar, alım-satım işlemleri ve yatırım tavsiyeleri ile ilgili reklamları yasaklama kararı aldıklarını belirtti. Salı günü başlayacak yasak kararına tüm reklamverenlerin bir ay içinde uymaları gerektiği ifade edildi.

Kriptokrasiye Darbe Üstüne Darbe

Facebook, Google ve son olarak Twitter’ın uygulamaya koyduğu yasaklar, kripto para piyasasına büyük bir darbe indiriyor, ancak bu politika değişikliği kullanıcıları yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalardan koruma amacı taşıyor. Nitekim Bitcoin ve diğer kripto paralar da benzer şekilde yasadışı faaliyetlerle mücadele ediyor. Fakat internet devlerinin yasak kararlarından en çok etkilenenler yine dijital para birimleri oluyor.

Kriptokrasinin arkasında herhangi bir düzenleyici otorite olmaması sebebiyle, alım-satım faaliyetleri düzenli bir şekilde kontrol edilemiyor. Bu da dijital para birimlerini dolandırıcılık ve bilgisayar korsanlığı için açık bir hedef haline getiriyor.

Peki, Bitcoin'in bu karara tepkisi nasıl oldu? Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 3,30 değer kaybederek 7.955,12 dolara geriledi.