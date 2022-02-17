Twitter, İçerik Geliştiricilere Kripto Parayla Bahşiş Verme Dönemini Başlattı

Kripto paraların son zamanlarda giderek yaygınlaşması birçok şirketin kripto paralarla ödeme kabul etmesinin ardından sosyal medya platformu Twitter da içerik geliştiricilerine yeni bir müjde verdi. Bitcoin konusundaki hevesi zaten bilinen Twitter, içerik üreticilerine Ethereum ile bahşiş verme dönemini resmen başlattı.

Ethereum ile Bahşiş Verme Dönemi Başladı

Twitter’ın sunduğu bu geliştirme Barter, Paga ve Paytm dahil olmak üzere bir üçlü ödeme hizmeti için destek de veriyor. Twitter’ın bir süre önce kullanıma sunduğu bahşiş özelliğini kullanarak artık birine kripto para ile bahşiş göndermeniz mümkün olacak.

Birinin Twitter profilindeki bahşişler simgesini ziyaret ederek o kişiye bahşiş gönderebilirsiniz. Eğer siz de bahşiş almak istiyorsanız, en az 18 yaşında olmanız gerekiyor. Şartları sağladığınız takdirde profilinizi düzenleyebilir ve bahşişleri etkin hale getirebilirsiniz.

Twitter'ın bu kripto bahşiş geliştirmesi sadece daha fazla insanın bahşiş vermesine imkan sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital içerik oluşturucuların belirli ülkelerde faaliyet göstermesini de daha kolay bir hale getiriyor.

Ayrıca daha çok bahşiş verme yelpazesi ile içerik üreticilerinin Twitter’dan daha fazla para kazanabileceği düşünülüyor.