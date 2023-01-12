Twitter, Kullanıcı Adlarını Açık Artırmayla Satacak!

Ekim ayı sonunda 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla Twitter'ı devraldığından beri Elon Musk, şirketin en çok ihtiyaç duyduğu şey olan ana gelirini artırmanın yollarını arıyor.

New York Times'ın 11 Ocak Çarşamba günkü haberine göre çalışan sayısını azaltan ve premium Twitter Blue abonelik fiyatını artıran sosyal medya firması, uzun süredir kullanılmayan hesapların kullanıcı adlarını açık artırmayla satmak üzere. Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişi Times'a yaptıkları açıklamada, online açık artırma fikrinin ilk kez geçen ay çalışanlar arasında tartışıldığını ancak Twitter'ın bu konuda harekete geçmeye karar verip vermediğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Uzun Zamandır Kullanılmayan Hesapların Kullanıcı Adları Satışa Çıkıyor

Twitter kullanıcı adı "@" işaretinden sonra gelir ve profil adının aksine daha önce kullanılan bir kullanıcı adıyla değiştirilemez. Twitter'da yıllardır aktif olmayan ve kullanıcı adları başkası tarafından alınamayan çok sayıda hesap bulunuyor.

Geçtiğimiz ay Musk, platformun "yakında 1,5 milyar hesabın kullanıcı adını boşaltmaya başlayacağını" söyledi ancak bunları en yüksek teklifi verene satma planından bahsetmedi. Musk, Twitter'ın bir hesabı neye dayanarak pasif hâle getirdiğini de açıklamadı. Ayrıca Twitter'ın tüm hareketsiz hesapları mı yoksa yalnızca önemli parasal değeri olduğuna inandığı hesapları mı açık artırmaya çıkaracağına karar vermesi gerekecek.

Twitter'ın mevcut hizmet koşulları hesapların ve kullanıcı adlarının ticaretini yasaklasa da bu tür işlemler karaborsada hemen hemen hizmetin başladığı 2006 yılından bu yana gerçekleşiyor ve aranan hesaplara sahip olanlara finansal teklifler yapılıyor.