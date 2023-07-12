Twitter Kullanıcı Kaybetmeye Başladı: Veriler Düşüşte Ama CEO Aksini İddia Ediyor!

Twitter CEO'su Linda Yaccarino, giderek azalan aktif Twitter kullanıcı sayısının aksine platformun büyümekte olduğunu iddia ediyor. İşte detaylar!

Twitter Kullanıcı Kaybetmeye Başladı: Veriler Düşüşte Ama CEO Aksini İddia Ediyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Twitter CEO'su Linda Yaccarino, web trafiği verileri Twitter kullanımında düşüş olduğunu göstermesine rağmen rakip platform Threads'in başarısını küçümsemeye çalışıyor.

Daha da dikkat çeken husus, Linda Yaccarino'nun Twitter'ın artan trafiğine ilişkin iddiaları, Cloudflare CEO'su Matthew Prince'in azalan rakamlara ilişkin raporlarıyla çelişiyor.

Web analiz şirketi Similarweb de Threads'in kullanıma sunulduğu ilk günlerde Twitter'ın web trafiğinde %5'lik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Threads'in Instagram ile olan ilişkisi, kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarını ve profillerinde özel bir rozet görüntülemelerini gerektirerek hızlı büyümesine katkıda bulunuyor.

Bu eğilim devam ederse Threads, Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmadan önce 238 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olan Twitter'ı geçebilir. Öyle ki, Threads ve Twitter arasındaki mücadele sosyal medyanın geleceği açısından önemli sonuçlar doğuruyor.

Güncel Gelişmelerle Birlikte Tamindir de Threads'ta

Eğer siz de Threads'e katılmak istiyorsanız Instagram hesabınızı kullanarak doğrudan hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca tüm güncel haberlerden ve gelişmelerden Threads'ta da geri kalmak istemiyorsanız Tamindir hesabımızı takip edebilirsiniz. Tamindir olarak tüm gelişmeleri anlık bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Peki siz Threads'in geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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