Twitter, Kullanıcı Verilerini İzinsiz Paylaştığını Açıkladı

Twitter'ın gizilik ayarlarında yaşanan bir sorun nedeniyle kullanıcıların bilgilerini izin vermeseler dahi reklam verenlerle paylaştığı ortaya çıktı.

Twitter, Kullanıcı Verilerini İzinsiz Paylaştı!

Twitter, güvenlik ayarlarında bir problem yaşandığını ve bu sorun nedeniyle kullanıcıların kişisel verilerinin izinleri dışında reklam verenlerle paylaşıldığını açıkladı. Yaşanan güvenlik hatasından Ayarlar bölümünden reklamlarla ilgili gerekli düzenlemeler yapan kullanıcıların da etkilendiği söylendi.

Twitter yaptığı açıklamada sorunun geçtiğimiz günlerde düzeltildiğini belirtti ve şunları söyledi: "Bize izin vermeseniz bile, örneğin bir reklama tıkladıysanız ne zaman etkileşime girdiğiniz ve ülke konumunuz gibi belirli verileri ölçüm ve reklam ortaklarıyla paylaşmış olabiliriz. Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk."

Şirket açıklamasının devamında "Sizin yapabileceğiniz ne var? Hesap ayarlarınızı kontrol etmenizin dışında yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyoruz." dedi ve özür diledi. Sorunun Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girdiği Mayıs 2018'den sonra gerçekleştiği söylenmekte.

Sizler Twitter'ın kullanıcı verilerini izin almadan paylaşması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'a ceza kesilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!