Twitter Kullanıcılar Arası Ayrımcılık Yaptığını İtiraf Etti

Twitter, bir süre öncesine kadar daha fazla takipçisi olan kullanıcılara daha az reklam gösterdiğini itiraf etti.

Yüksek takipçisi olanları platformdan soğutmak istememişler.

Takipçi Sayısına Göre Reklam

Twitter'ın kullanıcılar arasında çeşitli yönlerden ayrımcılık yaptığına yönelik iddialar uzun süredir konuşuluyordu. Şimdi, şirket bu durumu doğrulayarak itiraf etti.

Bir Twitter sözcüsü verdiği demeçte "Geçmiş dönemlerde yüksek takipçisi olan kullanıcılar daha az reklam gördü." dedi. "Son zamanlarda Twitter kullanan herkes için reklam gösterme yaklaşımımızı değiştirdik. Bunun sonucunda bazı kişilerin gördükleri reklam sayısında bir artış olacak." diyerek ekleyen sözcü, bu durumun geride kaldığını belirtti.

Bu politikayı yüksek takipçili kullanıcıları platformdan soğutmamak için uygulayan şirket, bu noktada onlara daha iyi bir deneyim sunmak istediklerini kabul etti.

Dedikleri gibi son birkaç haftadır bazı kullanıcılar gördükleri reklam sayısında bir artış olduğundan şikayet etmekteydi. Bu da muhtemelen normalde baskılanan reklam politikasının değişmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak popüler kullanıcılar artık daha fazla reklam görüyor.