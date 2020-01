Twitter Kullanıcılardan Büyük Tepki Aldı

Bir süre önce aktif olmayan hesapları sileceğini açıklayan Twitter yoğun tepkiler ile karşı karşıya kalmıştı. Özellikle yakınlarını kaybeden kullanıcılar tarafından tepki toplayan şirket, şu an için aktif olmayan hesapları silme sürecini yürütmeyeceğini açıkladı.

Özellikle ölen yakınlarını anmak için eski hesapları kullandıklarını belirten kullanıcılar, uygulama üzerinden yetkililere seslendi. Bir kullanıcı ölen babasının hesabının şifresini bilmediğini bu nedenle hesabın kullanılamadığını belirtti. Kullanıcılar, bu hesapların silinmemesini ve bir anı olarak saklanmasını istedi.

My dad passed away in 2014. So @dicklamonica Twitter account hasn't tweeted anything in years. Will Twitter get rid of it? @michelletoh235 writes about how $TWTR will delete inactive accounts. I don't have password. Is there a legacy setting like Facebook? https://t.co/gTDfNMThIi

Aldığı tepkiler üzerine Twitter, aktif olmayan hesapların silinme sürecini durdurduğunu duyurdu. Ölen kişilerin hesaplarını göz önüne almadıklarını belirten yetkililer, ölen kişilerin hesaplarının anı olarak tutulabilmesi için bir yöntem bulana kadar pasif hesapları silmeyeceklerini belirttiler.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.