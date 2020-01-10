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Twitter Kullanıcılardan Büyük Tepki Aldı

Twitter Tepki Topladı
Duygu Babak
Duygu Babak - | Sosyal Medya

Bir süre önce aktif olmayan hesapları sileceğini açıklayan Twitter yoğun tepkiler ile karşı karşıya kalmıştı. Özellikle yakınlarını kaybeden kullanıcılar tarafından tepki toplayan şirket, şu an için aktif olmayan hesapları silme sürecini yürütmeyeceğini açıkladı.

Özellikle ölen yakınlarını anmak için eski hesapları kullandıklarını belirten kullanıcılar, uygulama üzerinden yetkililere seslendi. Bir kullanıcı ölen babasının hesabının şifresini bilmediğini bu nedenle hesabın kullanılamadığını belirtti. Kullanıcılar, bu hesapların silinmemesini ve bir anı olarak saklanmasını istedi.

Ölen Kişilerin Hesapları Anı Olarak Kalacak

Aldığı tepkiler üzerine Twitter, aktif olmayan hesapların silinme sürecini durdurduğunu duyurdu. Ölen kişilerin hesaplarını göz önüne almadıklarını belirten yetkililer, ölen kişilerin hesaplarının anı olarak tutulabilmesi için bir yöntem bulana kadar pasif hesapları silmeyeceklerini belirttiler.

Pasif olan hesaplar Twitter’ın yeni gizlilik politikasına onay vermedikleri için, platformun bu yönde bir karar almış olabileceği konuşuluyor. Yetkililer ise Avrupa Birliği'nde uygulamaya konan verilerin korunması yasası nedeniyle böyle bir karar alındığını belirtiyor.

ETİKETLER: twitter kullanıcı hesabı

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