Twitter, Kullanıcılardan Gelen Şikayetlerin Ardından Sekme Sistemini Kaldırdı

Twitter, kullanıcılara algoritmik olarak oluşturulmuş Ana Sayfa sekmesi ile tweetleri kronolojik sırayla görmelerini sağlayan En Son Tweetler sekmesi arasında geçiş yapma seçeneği sunan güncellemeyi geri aldı.

Twitter, Perşembe günü iOS için güncellemeyi yayınladığında, kullanıcılar uygulamayı her açtıklarında varsayılan olarak Ana Sayfa sekmesinin açılmasından rahatsız oldular ve bu kronolojik olarak En Son Tweetler'i görmelerini zorlaştırıyordu. Twitter bu şikayetlerin artmasıyla birlikte yeni sekmeli sistemini kaldırdı.

Twitter, destek hesabından paylaştığı tweet'te "Şikayetlerinizi duyduk, bazılarınız her zaman önce En Son Tweetler'i görmek istiyor. Diğer seçeneklerimizi araştırırken son değişiklikleri geri aldık ve sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdık." dedi.

We heard you –– some of you always want to see latest Tweets first. We've switched the timeline back and removed the tabbed experience for now while we explore other options. https://t.co/euVcPr9ij6