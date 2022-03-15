Twitter, Kullanıcılardan Gelen Şikayetlerin Ardından Sekme Sistemini Kaldırdı

Twitter, kullanıcılara algoritmik olarak oluşturulmuş Ana Sayfa sekmesi ile tweetleri kronolojik sırayla görmelerini sağlayan En Son Tweetler sekmesi arasında geçiş yapma seçeneği sunan güncellemeyi geri aldı.

Twitter, Perşembe günü iOS için güncellemeyi yayınladığında, kullanıcılar uygulamayı her açtıklarında varsayılan olarak Ana Sayfa sekmesinin açılmasından rahatsız oldular ve bu kronolojik olarak En Son Tweetler'i görmelerini zorlaştırıyordu. Twitter bu şikayetlerin artmasıyla birlikte yeni sekmeli sistemini kaldırdı.

Twitter, destek hesabından paylaştığı tweet'te "Şikayetlerinizi duyduk, bazılarınız her zaman önce En Son Tweetler'i görmek istiyor. Diğer seçeneklerimizi araştırırken son değişiklikleri geri aldık ve sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdık." dedi.

We heard you –– some of you always want to see latest Tweets first. We've switched the timeline back and removed the tabbed experience for now while we explore other options. https://t.co/euVcPr9ij6 — Twitter Support (@TwitterSupport) March 14, 2022

Twitter sekme özelliğini geri getirecek mi?

Aslında kullanıcılar, sekme değiştirme özelliği geçen hafta sonu duyurulmasından hemen sonra eleştirmişti. The Verge'e göre, sıra dışı tweet'leri görmek şu sıralar pek tercih edilmiyor, özellikle de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi son dakika haberleri daha önemli olduğu zamanlarda. Eski tweetlerin "en iyi" olarak etiketlenmesi bu nedenle kullanıcı da kafa karışıklığına yol açabiliyor.

Twitter'ın yeni tüketici ürünleri başkan yardımcısı Jay Sullivan ve tasarım direktörü Anita Patwardhan Butler "İnsanlara Twitter deneyimleri üzerinde seçim ve kontrol hakkı vermek çok önemli. Bunun üzerinde çalışacağız." dedi. Butler ayrıca "Bu özellikleri göründüğünden daha karmaşık hâle getiren şeyler var ancak seçeneklerimiz açık bir şekilde ele alıp paylaşacağız." diye ekledi.