Twitter Kullanıcıları 280 Karakter Sınırı Nedeniyle Bölündüler

Geçtiğimiz Kasım ayında Twitter'ın en büyük sorunu olarak görülen 140 karakter sınırı kaldırılmış ve kullanıcılara 280 karakterli tweet atma özgürlüğü verilmişti. Kısa bir süre önce yapılan bir ankete göre, kullanıcıların bir bölümü yeni özelliği severken bir kısmı ise 140 karakter sınırının kaldırılmasından hoşnut değil.

Bir pazar araştırması şirketi olan YouGov'un yaptığı ankete göre, Twitter'da her 10 kullanıcıdan dördü yeni özelliği sevmiş durumda. Geriye kalan altı kişiden üçü ise yeni özelliği eleştiren kitleyi oluşturuyorken diğer üç kişi de bu yeniliğin iyi olup olmadığı konusunda kararsız. Twitter kurulduğundan bu yana 140 karakter sınırını bozmayan şirket, yaptığı yenilik ile kullanıcılarını farklı düşüncelere ayırmış durumda.

Pek çok dile 280 karakter sınırının desteğini sağlayan Twitter, bu özelliğini Eylül ayında test etmeye başlamış ve Kasım ayında da kullanıcılarına sunmuştu. Ayrıca bir başka ankette ise, Kasım ayından sonra atılan tweetlerin sadece %5'inin 140 karakterden uzun olduğu ortaya çıkmış. Hatta bu tweetlerin yalnızca %2'si 190 karakterin üzerinde. Yani kullanıcılar yeni özelliği sevmelerine rağmen 140 karakterin üzerinde tweet atmamayı tercih ediyorlar.

Ayrıca şirketin henüz Japonca, Çince ve Korece gibi Uzak Doğu dillerine 140 karakter sınırını kaldırmadığını belirteyim. Twitter kullanıcıların büyük bölümünü Uzak Doğulular oluşturuyor ve onlar bu anketten muaf tutuldular.