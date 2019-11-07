Twitter Kullanıcıları Kontrolü Eline Alacak!

Twitter, 2020 yılında devreye girmesi planlanan yeni platform kuralları hakkında açıklama yaptı.

Bazı Alışkanlıklar Değişecek

Twitter Başkan Yardımcısı Dantley Davies tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, önümüzdeki yıl itibarıyla platform genelinde önemli değişikliklere gidecek. Söz konusu yeniliklerden bazılarını attığı tweet aracılığı ile duyuran Davies, kullanıcıları sevindirecek bazı detayları vurguladı.

Bu özelliklerin hepsinin kullanıcı gizliliği ve deneyimi açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi listeye göz atalım.

İlk özellik, tweet retweetlenmesi ile alakalı. Kullanıcılar, hesapları herkese açık olsa dahi istediği tweetler için retweete izin verme seçeneğini kullanabilecek.

istediği tweetler için seçeneğini kullanabilecek. İkinci özellik, etiketlenen sohbetleri kapsıyor. Bu özellikle birlikte etiketlendiğiniz sohbetlerden çıkabileceksiniz.

çıkabileceksiniz. Üçüncü özellik, direkt etiketleme ile ilgili. Bu özellikle insanların sizin izniniz olmadan hesabınızı etiketlemesinin önüne geçebileceksiniz.

önüne geçebileceksiniz. Dördüncü özellik, ikinci özelliğin daha gelişmiş bir sürümü. Bu özellikle birlikte etiketlendiğiniz sohbetlerdeki etiketi kaldırmanız mümkün olacak.

mümkün olacak. Son özellik ise filtrelenmiş tweet denilebilir. Bu özellikle birlikte attığınız tweetleri belirli bir hashtag ya da arkadaş listesi için görünür yapabileceksiniz.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan Davies, "Kullanıcılara daha çok kontol vermenin, daha sağlıklı bir platform oluşturmaya ve suistimali azaltmaya yardımcı olacağına inanıyorum. Ek olarak bu özelliklere erişimin ve kullanılmasının kolay olması gerekiyor." dedi. Şu an için bu özellikler için 2020 dışında belirli bir tarih bilgisi sunulmadı.