Twitter Kullanıcıların Beklediği Özelliğe Yeşil Işık Yaktı

Twitter, DM'ler için Facebook benzeri reaksiyon emojilerinin kullanılabileceğini duyurdu.

Twitter üzerinde gönderdiğiniz DM’lerde, Facebook ya da Instagram’da olduğu gibi ifade simgesi eklemek istediğiniz anlar olmuştur. Artık mümkün. Twitter, kendi platformunda yaptığı duyuru ile emojilerin mesajlaşma kanalında kullanılabileceğini duyurdu.

Twitter'da yer alan emojiler, diğer sosyal medya platformlarında yer alan emojiler ile birebir aynı değil. Örneğin kalp gözlü emoji yerine sadece kalp ya da kızgın ifadeli emojiler yerine sadece ateş simgesi bulunuyor.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY — Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020

Mesajlara İki Kere Tıklamanız Yeterli

İletinin hemen yanında bir kalp + simgesi bulunuyor. Bu simgeye tıklayarak emoji seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Ya da mesajlara çift tıklayarak da emoji seçeneklerine ulaşmanız mümkün.

Güncelleme eski sürümlerde geçerli değil. Bu nedenle, mesaj gönderdiğiniz kişi, Twitter uygulamasının eski bir sürümünü kullanıyorsa, yani kullanılan sürüm emoji seçeneklerini desteklemiyorsa o zaman karşı taraf mesajınızı metin şeklinde görür. Ancak, eğer siz emoji seçeneklerini destekleyen bir sürüm kullanıyorsanız, eski gönderiler için emojili mesajlar göndermeniz mümkün.