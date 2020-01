Twitter Kullanıcıların Beklediği Özelliğe Yeşil Işık Yaktı

Twitter, DM'ler için Facebook benzeri reaksiyon emojilerinin kullanılabileceğini duyurdu.

Twitter üzerinde gönderdiğiniz DM’lerde, Facebook ya da Instagram’da olduğu gibi ifade simgesi eklemek istediğiniz anlar olmuştur. Artık mümkün. Twitter, kendi platformunda yaptığı duyuru ile emojilerin mesajlaşma kanalında kullanılabileceğini duyurdu.

Twitter'da yer alan emojiler, diğer sosyal medya platformlarında yer alan emojiler ile birebir aynı değil. Örneğin kalp gözlü emoji yerine sadece kalp ya da kızgın ifadeli emojiler yerine sadece ateş simgesi bulunuyor.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY