Twitter Kullanıcılarını Sevindirecek Özellik

Geçtiğimiz hafta pil tasarrufu sağlayan yeni karanlık tema özelliğini yayınlayan Twitter, yeni bir özellikle daha karşımıza çıktı. ABD’li sosyal medya devi, kullanıcıların platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan bir tweet’e uygulama üzerinden itiraz edebilmelerini sağlayacak.

Kullanıcılar, Twitter’ın belirlediği topluluk kurallarına aykırı bir tweet paylaştığında, söz konusu tweet diğer kullanıcılar tarafından şikayet edilebiliyor. Ya da doğrudan Twitter tarafından işaretlenebiliyor. Bu da, hesabın askıya alınmasına veya kilitlenmesine neden olabiliyor.

Daha önce kullanıcıların Twitter’ın kararına itiraz etmek için çevrimiçi bir form doldurmaları gerekiyordu; ancak bugünden itibaren buna gerek kalmayacak.

We move quickly to enforce our rules, but sometimes we don’t have the full context and can make mistakes.



To fix that, we added a way for people to appeal our decision in the app and have been able to get back to people 60% faster than before. pic.twitter.com/0BWBnff9lt