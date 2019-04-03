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Twitter Kullanıcılarını Sevindirecek Özellik

Twitter Kullanıcıları, İhlallere Uygulamadan İtiraz Edebilecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Geçtiğimiz hafta pil tasarrufu sağlayan yeni karanlık tema özelliğini yayınlayan Twitter, yeni bir özellikle daha karşımıza çıktı. ABD’li sosyal medya devi, kullanıcıların platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan bir tweet’e uygulama üzerinden itiraz edebilmelerini sağlayacak.

Kullanıcılar, Twitter’ın belirlediği topluluk kurallarına aykırı bir tweet paylaştığında, söz konusu tweet diğer kullanıcılar tarafından şikayet edilebiliyor. Ya da doğrudan Twitter tarafından işaretlenebiliyor. Bu da, hesabın askıya alınmasına veya kilitlenmesine neden olabiliyor.

Daha önce kullanıcıların Twitter’ın kararına itiraz etmek için çevrimiçi bir form doldurmaları gerekiyordu; ancak bugünden itibaren buna gerek kalmayacak.

Twitter kullanıcıları, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan veya raporlanan paylaşımları için doğrudan Twitter uygulamasından itiraz edebilecekler. Sosyal medya devi, artık kullanıcılara yapılan itirazlar için yüzde 60 daha hızlı geri dönüş yapabileceğini söylüyor. 

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Twitter, söz konusu tweet’in neden topluluk kurallarını ihlal ettiğini şeffaf bir şekilde açıklayacak. Şirket, kullanıcılara kuralları ihlal eden tweet’i kaldırma veya ihlale itiraz etme seçeneği sunacak. Kullanıcılar ayrıca, ihlale konu olan paylaşımlarını açıklama şansına da sahip olacak.

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