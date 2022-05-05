Yüz Milyonlarca Twitter Kullanıcısının Verileri Tehlikede Olabilir

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü olan Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından yüz milyonlarca kullanıcının verilerinin el değiştirdiğini belirtti.

Satın alımla birlikte bu el değiştirmenin normal olsa da büyük tehlikeler barındırabileceğini belirten Yusuf Levent Şahin, el değiştiren şeyin yalnızca Twitter'ın yazılımı, algoritmaları ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları değil, yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri olduğunu söyledi.

Kullanıcı Verileri Tehlikeli Ellere Geçebilir

Bu el değiştirmenin kullanıcılar açısından sanıldığından önemli olduğunu belirten Yusuf Levent Şahin mevcut durum hakkındaki görüşlerini şu ifadelerle aktardı:

"Twitter'da yüz milyonlarca kullanıcının verileri var. Yüz milyonlarca kullanıcıyı doğrudan ilgilendirecek kararların alınması gibi bir şeyin tek elde toplanması gibi bir durum yaşanıyor. Bu satın alım ne kadar dikkat çekici olursa olsun, asıl odaklanılması gereken yerin kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü Twitter'da ne değişecek? Elon Musk ne yapacak? Twitter'ı neden satın aldı? 44 milyar dolara yalnızca Twitter'ın yazılımı, algoritmaları, ya da üzerinde çalıştığı bilgisayar donanımları el değiştirmedi. Burada yüz milyonlarca kullanıcının hem metrik hem de kişisel verileri var. İşte bu veriler el değiştirdi. Büyük bir manipülasyon gücü el değiştirdi. Bu anlamda kullanılır ya da kullanılmaz demiyorum ama Facebook gibi bir platform, Amerikan başkanının seçimini etkileyecek güce sahipti ve bunu gördük. Bu durum Twitter için de geçerli olabilir."

Yusuf Levent Şahin ayrıca insanların platformlara üye olurken kabul ettikleri sözleşmeleri okumadığını ve bu yüzden gelecekte bazı sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sanıldığından daha büyük sorunlara yol açabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.