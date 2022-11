Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey'den Yeni Bir Uygulama Geliyor: Bluesky Social

Twitter ve Elon Musk arasındaki krizin çözülmesi ve Musk'ın sonunda uygulamanın yeni sahibi ve patronu olmasının ardından gündeme oturacak yeni bir bilgi daha paylaşıldı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in teknoloji firması, yeni bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bluesky adını taşıyan uygulamanın merkeziyetsiz olmasına dikkat çekilmesi, şimdiden tüm ilginin yeni gelecek uygulamada olmasını sağlıyor.

Tek bir şirket temelinde kontrol edilmeyecek olan ve ''merkezi olmayan ve açık sosyal medya'' şeklinde tanımlanan Bluesky, bu ayın ortalarında ''Bluesky Social'' ismiyle halka açılacak. Bu aşamada ilk olarak uygulamayı test etmek amaçlı piyasaya sürülecek.

Beta sürümünün tam olarak ne zaman çıkacağı henüz belli olmamakla birlikte, duyuru sonrasında sürümü test etmek için 30 binin üzerinde bir başvuru yapılmış. Dorsey'in bu girişiminin zamanlaması da oldukça manidar dursa da merkeziyetsiz bir sosyal platform düşüncesini ilk olarak 2019 yılında bir Tweet atarak paylaşmıştı.

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. 🔜