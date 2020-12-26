Twitter’ın Kurucusu, Tidal’ı da mı Satın Alıyor?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de erişime kapatılan ve daha sonra yeniden erişime açılan dijital müzik servisi Tidal, Twitter’ın kurucusu tarafından satın alınabilir. Jack Dorsey tarafından satın alınan Square, Bloomberg’ün haberine göre dijital müzik hizmetini satın almak için bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Peki, Tidal da mı Square gibi Twitter tarafından satın mı alınıyor?

Twitter’ın Kurucusu Tidal’ın Peşinde Olabilir

İsimsiz bir kaynağa atıfta bulunan Bloomberg, anlaşmanın henüz resmi olarak yapılmadığının altını çizdi. Tidal; Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Amazon Music’in en büyük rakiplerinden bir tanesidir. 2014 yılında kurulan ve Daft Punk, Kanye West ve Jack White isimlerle yükselişe geçen şirket, Rihanna’nın 2016 yılındaki albümü gibi bazı önemli ayrıcalıklarla öne çıkarak sektörün önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Şirket ne yazık ki bu anlaşmaları zamanla azaltmaya başladı. Örneğin Kanye West’in artık Tidal’le arasında herhangi bir anlaşma bulunmuyor. Jay-Z’nin bir zamanlar Tidal’e özel olan diskografisine bile şu an diğer dijital müzik servislerinden ulaşılabiliyor. Sanatçılar artık bir servise bağlı kalarak gelirlerinin sınırlı olmasını istemiyor. Şarkılarını ve albümlerini Spotify, YouTube Music ve daha birçok platformda yayımlayarak her platformun kullanıcısına ulaşmak istiyor.

Bütün bunlar Tidal’ın avantajını yok etmiş gibi görünebilir ama işin aslına bakılırsa platformun hala birçok avantajı bulunuyor. Örneğin Apple ve Spotify tarafından kullanıcılara sunulan tüm avantajların önüne geçen yüksek kalite seçenekleri bulunuyor. Ayrıca platformun abone sayısı bir sırmış gibi saklı tutuluyor. Birçok kişi, Tidal’in Spotify ve Apple Music’in arasında yer alan bir platform olduğunu düşünüyor ama abone sayısı hakkında kesin bir bilgi olmadığından bu sadece bir tahmin olarak kalıyor.

Abonelik tabanlı dijital müzik servisinin Twitter’ın kurucusu tarafından satın alınıp alınmayacağı, sosyal medya şirketinin bünyesine katılıp katılmayacağı şu an belli değil. Şirket satın alındıktan sonra Twitter’ın platformla ilgili olarak ne yapacağı da şu an sosyal medya kullanıcıları tarafından çok da tahmin edilebilir görünmüyor.

Peki, siz gerçekleşmiş olması muhtemel görüşme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Tidal, Twitter'ın kurucusu tarafından satın alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.